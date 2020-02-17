動物園棉頭絹猴雙胞胎滿月 爸媽背不動勤學攀爬技

台北市立動物園可愛的棉頭絹猴寶寶雙胞胎剛滿月，已開始嘗試獨立在棲架和樹藤上學習攀爬。棉頭絹猴住在動物園熱帶雨林室內館（穿山甲館）內，棉頭絹猴夫妻在農曆年前晉升為新手父母，一個多月來辛苦育兒，雙胞胎順利成長，對比人類「七坐八爬」，棉頭絹猴寶寶滿月已可嘗試獨立學攀。

動物園表示，棉頭絹猴成體的體重約250公克到350公克，體長約20至25公分。雙胞胎寶寶甫出生，父母倆都可以獨自揹起雙胞胎，在枝幹間輕鬆地移動，隨著雙胞胎滿月逐漸長大，要一次背起雙胞胎移動，成了吃力的負擔，所以棉頭絹猴夫妻，現在多數時間都把雙胞胎放在巢箱裡，倆夫妻才能在附近稍微放鬆一下。

保育員觀察，寶寶雖然手腳還不太靈活，但父母為了訓練他們短距離攀爬，會故意等在靠近巢箱的棲架上，好讓雙胞胎主動爬到自己身上，再揹著他們一起去食盆的位置吃飯。野外熱帶雨林裡的棉頭絹猴，無論在樹枝間攀爬、跳躍或快速移動，都是他們重要的生存技能之一。