聽新聞
test
0:00 / 0:00

松鼠想吃鳥飼料被1招反制超絕望 網笑：松鼠版搶孤

聯合新聞網 / 綜合報導
超可愛的松鼠是超級吃貨。示意圖／ingimage

嬌小可愛的松鼠被譽為是動物界的貪吃王，牠不僅很會藏糧食，還會使出渾身解術尋找食物。國外一名網友在社群媒體上Po出一段影片，他表示媽媽因為受不了餵鳥的飼料都被松鼠吃掉，因此在餵食器上偷偷動了手腳，沒想到竟讓原Po捕捉到令人又哭又笑的這一幕，網友也直呼：「我的人生第一次看到如此絕望的松鼠……」。

這名網友在美國網站Reddit上發布一則影片，表示「因為媽媽再也受不了松鼠狂偷吃餵鳥的飼料，因此想出一招反制松鼠」。影片中一隻松鼠熟練地跳上細長的欄杆，拼命的爬卻不斷滑落，但牠還是發揮吃貨的精神，努力地邊爬邊跳就是要上去。這隻松鼠應該從沒想過，竿子早已被塗滿了油，牠才會怎麼樣爬都上不去！

最後這隻松鼠耗盡體力，無力地抱著欄杆緩緩滑下來，不時還抬頭望向頂端的鳥飼料，生無可戀的眼神讓大批網友笑翻。這則影片被臉書粉專「黑貓老師」轉發後，引起熱烈迴響，不少網友笑稱：「我的人生第一次看到如此絕望的松鼠」、「看松鼠滑下去，有種悲傷感」、「滑下來太好笑～想必松鼠傻眼了」、「過陣子他家附近的松鼠全身都是肌肉」。

也有人將松鼠的這一幕比喻成台灣的傳統習俗「搶孤」，笑說「換隻頭城還是恆春來的（松鼠），可能有機會」、「總有一天牠會懂得搶孤的奧義」、「搶孤賽開跑囉！」、「松鼠版搶孤！」。

事實上，國外不少愛鳥人士為了防止松鼠偷吃鳥飼料，想出各種方式反制松鼠。除了在餵食器刷上油之外，也有人製作口徑小的容器，讓圓圓胖胖的松鼠無法順利取得食物。

搶孤
在家安心學 📝 影片教學x線上測驗x線上發問 學習課程免費領取

延伸閱讀

他翻父遺物找到「600年歷史生鏽劍」 鑑定後價值百萬

動物園過情人節好猛！狐獴幫你「生吞」前任情人

77乳加巧克力裡的白色紙板有用處？ 網友笑「後面有再來一支」

衣架為什麼要有五顏六色？ 網曝光真實用途：超實用

相關新聞

松鼠想吃鳥飼料被1招反制超絕望 網笑：松鼠版搶孤

嬌小可愛的松鼠被譽為是動物界的貪吃王，牠不僅很會藏糧食，還會使出渾身解術尋找食物。國外一名網友在社群媒體上Po出一段影片，他表示媽媽因為受不了喂鳥的飼料都被松鼠吃掉，因此在餵食器上偷偷動了手腳，沒想到竟讓原Po捕捉到令人又哭又笑的這一幕，網友也直呼：「我的人生第一次看到如此絕望的松鼠......」。

美麗蒼翡翠留鳥貪吃險喪命 金門動保團體疾馳搶救

蒼翡翠有「飛行的藍寶石」美稱，披著一身蒼翠的羽色與大嘴可愛的身型，是金門地區羽色最為艷麗動人的留鳥，日前有一隻蒼翡翠疑似...

鸚鵡用舌尖在平板iPad作畫 網友誇：天才畫師

許多3C產品輕巧便利，但相較於智慧型手機，平板的大螢幕更適合進行觀看影片或是手繪等動作，也因此成為許多親子共享時光的好工具。不過，小孩子在平板上畫畫不稀奇，如果今天這麼做的是動物呢？

老鼠都是害獸？文學點出人類也有「鼠性」

習慣用生肖吉祥話來拜年的人，在先前的農曆年節期間應該會發現，關於鼠年的吉祥話，還真是「一句難求」，只能以「鼠一鼠二」、「好運鼠於你」、「數錢鼠不完」這類的諧音湊合著使用。事實上，歷來提及老鼠的成語，也千篇一律都是負面的：鼠竊狗偷、目光如鼠、鼠腹雞腸、獐頭鼠目……，老鼠和狡詐、鬼祟、賊頭賊腦的形象，總是脫不了關係。

狗狗也會流鼻血？原來是水蛭搞鬼

狗狗也會流鼻血？住在三芝的民眾江誌松發現有1隻流浪狗一直慌張地舔鼻子，但牠的鼻子卻不時地流出鮮血，三芝動物之家獸醫謝弘斌...

小熊Mulas回台東 展開3個月野訓

台東廣原小熊Mulas昨天終於從中部特生中心低海拔試驗站回到當初被發現的台東縣海端鄉廣原村，並在台東林管處、獸醫及照養員的陪同下，順利進入龍泉野訓場。林管處表示，小熊將展開為期3個月野外環境訓練，預計在5月中旬後野放。

柴犬走失萌樣引員警疼愛 警靠po網尋焦急飼主

高雄市前鎮區日前傳出有柴犬迷失，熱心民眾見狀後交給巡邏員警求救，值班員警立即將柴犬安置在派出所內，還悉心照料買罐頭、帶牠...

【動物冷知識】吹泡泡、搭帳棚 為了「吃」牠們各出奇招

肉食動物們為了生存，獵捕是基本的技能，食物鏈正常的循環，才能使得地球生生不息、綿延不絕。雖然殘忍，但也是大自然的生存法則。今天我們來看看動物們獨特的獵食技能吧。

家中現口罩荒 喵星人這天「報恩」主人超驚喜

全城「口罩荒」持續，就在不少市民仍要為口罩四處奔波之際，港人Joanna竟因家中貓貓而突然多了一堆口罩，令她大感驚喜。貓貓這番舉動背後，是為了報答Joanna在3年前在溝渠救起牠及其伙伴之恩。

影／自發擔任鏟雪機 柯基陷雪堆「生無可戀」表情引網友憐愛

一般提起在雪地裡工作的犬隻，大部分的人都會想到哈士奇或雪地薩摩耶等大型犬隻。不過，近期在網路上，卻出現了一隻屬於小型犬的柯基在雪地裡擔任「鏟雪機」的影片，可愛的模樣惹人憐愛。

學甲濕地食物充足 鳥類新天堂

台南市學甲濕地生態園區10年前畫設，是林務局租用休耕農地補助成立的濕地生態園區，面積近20公頃，豐富生態成為黑面琵鷺度冬主要棲地，已連續9年記錄到黑琵，5年前最高紀錄428隻，今年最新鳥調數量達到556隻，又刷新紀錄，在台南地區黑琵棲息量排名第3，鳥友還拍攝到多種保育鳥，稱許是「鳥類的新天堂」。

愛玩橘／遛鷹紓壓 林坤層重燃養鳥熱情

現代人喜愛養竉物排憂解悶，大多數是養貓狗作伴，台東縣建築師林坤層的寵物卻是猛禽栗翅鷹，別人遛貓遛狗，他遛老鷹，假日帶著愛鷹「Look（路克）」到野外訓練，常引人注目。

熱門新聞

因應新冠肺炎 政府口罩禁出口強制徵用將延長到4月底

中午變天迎大雨 下周急凍下探9度

周日大降溫 彭啟明：下周很有機會入冬第二波寒流

下午鋒面接近天氣轉變！ 吳德榮：中部以北注意雷雨

iPhone SE 2真的要來了？配件商搶先開賣保護殼

買超貴保養品，先學「正確保養時間」　起床消水腫妙方

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。