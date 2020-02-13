松鼠想吃鳥飼料被1招反制超絕望 網笑：松鼠版搶孤

嬌小可愛的松鼠被譽為是動物界的貪吃王，牠不僅很會藏糧食，還會使出渾身解術尋找食物。國外一名網友在社群媒體上Po出一段影片，他表示媽媽因為受不了餵鳥的飼料都被松鼠吃掉，因此在餵食器上偷偷動了手腳，沒想到竟讓原Po捕捉到令人又哭又笑的這一幕，網友也直呼：「我的人生第一次看到如此絕望的松鼠……」。

這名網友在美國網站Reddit上發布一則影片，表示「因為媽媽再也受不了松鼠狂偷吃餵鳥的飼料，因此想出一招反制松鼠」。影片中一隻松鼠熟練地跳上細長的欄杆，拼命的爬卻不斷滑落，但牠還是發揮吃貨的精神，努力地邊爬邊跳就是要上去。這隻松鼠應該從沒想過，竿子早已被塗滿了油，牠才會怎麼樣爬都上不去！

最後這隻松鼠耗盡體力，無力地抱著欄杆緩緩滑下來，不時還抬頭望向頂端的鳥飼料，生無可戀的眼神讓大批網友笑翻。這則影片被臉書粉專「黑貓老師」轉發後，引起熱烈迴響，不少網友笑稱：「我的人生第一次看到如此絕望的松鼠」、「看松鼠滑下去，有種悲傷感」、「滑下來太好笑～想必松鼠傻眼了」、「過陣子他家附近的松鼠全身都是肌肉」。

也有人將松鼠的這一幕比喻成台灣的傳統習俗「搶孤」，笑說「換隻頭城還是恆春來的（松鼠），可能有機會」、「總有一天牠會懂得搶孤的奧義」、「搶孤賽開跑囉！」、「松鼠版搶孤！」。

事實上，國外不少愛鳥人士為了防止松鼠偷吃鳥飼料，想出各種方式反制松鼠。除了在餵食器刷上油之外，也有人製作口徑小的容器，讓圓圓胖胖的松鼠無法順利取得食物。