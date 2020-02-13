美麗蒼翡翠留鳥貪吃險喪命 金門動保團體疾馳搶救

蒼翡翠有「飛行的藍寶石」美稱，披著一身蒼翠的羽色與大嘴可愛的身型，是金門地區羽色最為艷麗動人的留鳥，日前有一隻蒼翡翠疑似誤吞魚鉤和魚線釣組，險象環生，好在被路過太湖地區運動的民眾發現後報請金門縣野生動物救援暨保育協會搶救，經獸醫開刀診治取出釣鉤，並進行傷後復原與進食訓練，昨日順利野放、重返大自然。

蒼翡翠是金門地區珍稀的留鳥，這種美麗的鳥兒善於捕捉魚蝦，常在池塘湖庫見到牠的身影，許多兩岸鳥友到訪金門就是為一賭這種鳥兒美麗的風采和一身靛藍華麗的背羽，但有隻美麗的蒼翡翠竟因為貪吃，而險些喪命。

金門野生動物救援暨保育協會說，有位洪姓民眾日前路經太湖地區時，意外發現一隻蒼翡翠疑似誤吞魚鉤釣組在湖畔載浮載沉，急忙通報金門縣野生動物救援暨保育協會到場搶救。

經協會人員到場救回這隻「上鉤」的翡翠後，獸醫歐陽夢澍急忙以氣體麻醉進行手術，從細小的蒼翡翠食道中取出長約二公分的魚鉤。這隻獲救的翡翠並暫時安置在協會進行傷後復原與進食訓練，在協會人員細心照顧、休養幾天之後，蒼翡翠恢復狀況良好，並在昨日順利野放，重回大自然。