鸚鵡用舌尖在平板iPad作畫 網友誇：天才畫師

許多3C產品輕巧便利，但相較於智慧型手機，平板的大螢幕更適合進行觀看影片或是手繪等動作，也因此成為許多親子共享時光的好工具。不過，小孩子在平板上畫畫不稀奇，如果今天這麼做的是動物呢？

日本一名網友「@0namicky0」日前就在推特上貼出自家的鸚鵡「Ash」使用iPad作畫的影片。影片中的Ash用舌尖當作「手指」，在iPad上輕巧的塗塗抹抹。畫了幾下之後停了下來，正當網友們猜測「怎麼突然停下來了？」，原來是要更換筆刷！之後又運用更換過後的筆刷輕快地作畫起來。

而在另一部影片裡，Ash甚至使用了橡皮擦，來擦掉他原本已經塗上顏色的部分。

這兩段作畫過程被Ash的飼主「@0namicky0」拍下、放上推特，引來網友們關注。「@0namicky0」表示，其實Ash平常就會用舌頭模仿他用手指觸碰平板的動作，有時候也會誤觸其他如推特之類的app，不過，沒想到他會去更換筆刷，

其實，Ash也不只有畫畫這項才能而已，在以往「@0namicky0」所拍攝的影片中，就有數次拍下Ash在看電視時，拿起鈴鐺跟著音樂伴舞的舞姿，可愛的模樣惹人憐愛，足見Ash是一隻很有才華的鸚鵡。

網友們看到Ash的「才華」，紛紛表示驚喜不已：「天才畫師出現！！」、「我現在知道鳥也有自己的意識了。」、「太聰明了吧！？！？」、「這已經比我還要有才了」、「太讚了吧，掌聲加尖叫」、「超猛！」

Ash的畫作完成品。圖／ Twitter