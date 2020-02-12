小熊Mulas回台東 展開3個月野訓

台東廣原小熊Mulas昨天終於從中部特生中心低海拔試驗站回到當初被發現的台東縣海端鄉廣原村，並在台東林管處、獸醫及照養員的陪同下，順利進入龍泉野訓場。林管處表示，小熊將展開為期3個月野外環境訓練，預計在5月中旬後野放。

台東林管處長劉瓊蓮表示，龍泉野訓場面積約0.32公頃，場外圍籬長度達376公尺，以63片厚4.5公釐巨大的不鏽鋼鈑焊接而成，場內為天然闊葉樹林，以楠木、櫧櫟類林木為主，為增加野訓棲地的豐富度，特別整理了1處飲水池及2個小平緩區。

另增加小熊野外食源，場內栽種青剛櫟、三斗石櫟、印度苦櫧及小西氏石櫟，外圍也栽種原生桃金孃、七里香、鐵冬青、春不老、台東石楠等開花結果植物，這些果實都是黑熊會取食的野生食物。

去年7月台東緊急收容的廣原小母熊Mulas和利稻小公熊Litu，但因東部照養及野訓場域設施不足，10月暫先將2隻小熊移至中部特生中心進行短期照養。今年1月健檢時發生Litu脫逃意外，至今都未能發現蹤跡，研判可能進入山區，搜尋工作也在這個月7日結束。

而留在中心的Mulas在悉心照養下，體重已重達33.5公斤，健康狀態良好，上個月2日照養團隊也讓Mulas戴上無線電發報器。日前台東龍泉野訓場設施已完工，經過專業評估及討論，為讓Mulas可以在接近原生野外環境進行訓練，林管處決定移回台東。