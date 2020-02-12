快訊

搶救壽陸橋：南鐵地下化 鐵道沿線成文資墳場？

受困鑽石公主號台人該怎辦？ 謝長廷提7點說明

聽新聞
test
0:00 / 0:00

【動物冷知識】吹泡泡、搭帳棚 為了「吃」牠們各出奇招

聯合新聞網 / 帽子-Hatto

肉食動物們為了生存，獵捕是基本的技能，食物鏈正常的循環，才能使得地球生生不息、綿延不絕。

雖然殘忍，但也是大自然的生存法則。

今天我們來看看動物們獨特的獵食技能吧。




圖／取自kknews




他們有時候也會判斷錯誤，一頭撞上堅硬的地面。

圖／取自quanjing




這些魚群會被氣泡困住，是因為當動物不確定某個障礙背後有什麼時，牠們是不會穿越過去的。

圖／取自natgeomedia

數隻座頭鯨盤旋在一團磷蝦周遭，爆出一串氣泡將獵物圍困起來。

參考連結：1234

🔊【停課不停學】 線上學習課程免費領取 在家即能補課和複習

延伸閱讀

【動物冷知識】超強！眼睛沒了還能長回來 這些動物復原能力造福人類

【動物冷知識】膀胱、腸子、睪丸放身上… 古人避孕招式真有用？

【動物冷知識】僥倖存活的恐龍？科莫多巨蜥日跑11公里卻只在家運動

【動物冷知識】惡火毀家園！袋鼠集中住澳洲的原因是？

相關新聞

影／自發擔任鏟雪機 柯基陷雪堆「生無可戀」表情引網友憐愛

一般提起在雪地裡工作的犬隻，大部分的人都會想到哈士奇或雪地薩摩耶等大型犬隻。不過，近期在網路上，卻出現了一隻屬於小型犬的柯基在雪地裡擔任「鏟雪機」的影片，可愛的模樣惹人憐愛。

【動物冷知識】吹泡泡、搭帳棚 為了「吃」牠們各出奇招

肉食動物們為了生存，獵捕是基本的技能，食物鏈正常的循環，才能使得地球生生不息、綿延不絕。雖然殘忍，但也是大自然的生存法則。今天我們來看看動物們獨特的獵食技能吧。

家中現口罩荒 喵星人這天「報恩」主人超驚喜

全城「口罩荒」持續，就在不少市民仍要為口罩四處奔波之際，港人Joanna竟因家中貓貓而突然多了一堆口罩，令她大感驚喜。貓貓這番舉動背後，是為了報答Joanna在3年前在溝渠救起牠及其伙伴之恩。

學甲濕地食物充足 鳥類新天堂

台南市學甲濕地生態園區10年前畫設，是林務局租用休耕農地補助成立的濕地生態園區，面積近20公頃，豐富生態成為黑面琵鷺度冬主要棲地，已連續9年記錄到黑琵，5年前最高紀錄428隻，今年最新鳥調數量達到556隻，又刷新紀錄，在台南地區黑琵棲息量排名第3，鳥友還拍攝到多種保育鳥，稱許是「鳥類的新天堂」。

愛玩橘／遛鷹紓壓 林坤層重燃養鳥熱情

現代人喜愛養竉物排憂解悶，大多數是養貓狗作伴，台東縣建築師林坤層的寵物卻是猛禽栗翅鷹，別人遛貓遛狗，他遛老鷹，假日帶著愛鷹「Look（路克）」到野外訓練，常引人注目。

梅花鹿致農損 墾管處擬誘引至復育區

墾丁梅花鹿野外復育25年來已繁衍到逾千隻，在觀光客眼中超萌的梅花鹿群，卻啃食農作物和社頂自然公園珍貴林木幼苗；墾管處3年前開始補助農民設阻隔用圍網，補貼農損。墾管處說，計畫將社頂公園部分鹿群誘引至鄰近梅花鹿復育區，減輕幼苗遭啃食壓力。

田寮鹿群啃果樹、闖民宅 林管處：可架電圍網防治

高雄田寮山區近年野生梅花鹿與水鹿數量攀升，農民種的香蕉、芭樂、芒果等果樹常被鹿群啃食，農地與國有林地都有災情。除破壞作物外，野鹿闖入民宅或誤闖道路引發車禍，居民談起鹿害滿腹苦水。林務局屏東林管處表示，可輔導受害農民架設電圍網防治危害。

汪喵寵翻天 貼心設計讓毛小孩愛家

根據統計全台犬貓飼養數超過250萬隻，哈寵誌市調分析，每月花費1000至2000元的飼主占四成，超過2000元的飼主占比更有24％，顯示飼主投注在毛小孩上的花費日漸增加；寵愛毛小孩，就從幫牠打造一個溫馨的家開始，食衣住行各方面，人所需要的，寵物也都需要。

黃美秀靠傻勁 傾生命守護台灣黑熊

在台灣，長期於台灣山林裡追蹤、研究黑熊的黃美秀，也將「一念之間，改變地球」，以近乎傻勁般的隻身之勇，展演出了極致。「台灣本島現在已經看不到雲豹、水獺了，還能見到黑熊是一件值得驕傲的事。」

【動物冷知識】超強！眼睛沒了還能長回來 這些動物復原能力造福人類

美漫超級英雄很多都有強大的復原能力，讓他們即使在槍林彈雨中，仍可尋尋得一線生機。

金剛猩猩「迪亞哥」有望脫魯 與荷蘭美女傳宗接代

去年11月6日從荷蘭Apenheul Primate Park（靈長類公園），加入台北市立動物園的兩隻雌性金剛猩猩「Ta...

北方嬌客一對沙丘鶴夫婦迷途抵台棲息 吸引鳥友追逐

目前是冬候鳥抵台賞鳥季節，來自北方嬌客一對沙丘鶴夫妻抵台棲息，有鳥友去年11月在屏東墾丁發現，鳥訊透過網路ＬＩＮＥ群組 ...

熱門新聞

口罩、衛生紙之亂後...全聯「2物」又被掃光 眾傻：世界末日？

現賺999元！情侶「公主抱」成功 六福村門票買1送1

台灣醫療水準被世界公認最強？ 網曝內心評價：只是CP值高

周日再變天！ 吳德榮：不能排除入冬第二波寒流機率

受疫情衝擊？桃園老牌餐廳資遣3分之1員工

開第一槍！這家影城採「座位分隔法」防疫 網讚：單身狗的天堂

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。