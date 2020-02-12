【動物冷知識】吹泡泡、搭帳棚 為了「吃」牠們各出奇招

肉食動物們為了生存，獵捕是基本的技能，食物鏈正常的循環，才能使得地球生生不息、綿延不絕。

雖然殘忍，但也是大自然的生存法則。

今天我們來看看動物們獨特的獵食技能吧。

圖／取自kknews

他們有時候也會判斷錯誤，一頭撞上堅硬的地面。

圖／取自quanjing

這些魚群會被氣泡困住，是因為當動物不確定某個障礙背後有什麼時，牠們是不會穿越過去的。

圖／取自natgeomedia

數隻座頭鯨盤旋在一團磷蝦周遭，爆出一串氣泡將獵物圍困起來。

參考連結：1／2／3／4