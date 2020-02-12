家中現口罩荒 喵星人這天「報恩」主人超驚喜

全城「口罩荒」持續，就在不少市民仍要為口罩四處奔波之際，港人Joanna竟因家中貓貓而突然多了一堆口罩，令她大感驚喜。貓貓這番舉動背後，是為了報答Joanna在3年前在溝渠救起牠及其伙伴之恩。

香港口罩搶購潮不減，存貨供不應求。在這有錢也未必能買到口罩的時期，港人Joanna家中的小貓卻突然為她送上了約30個口罩，成功予她一個難忘的驚喜。

上周，Joanna所養的白貓「Sugar」一如往常般在家亂竄，鑽到不同的隱秘角落翻雜物。然後，Sugar鑽到一個不起眼的櫃子內，大肆搗亂，將櫃內的雜物掃到地上，並叼住一個口罩跳出來。正當Joanna準備責罵Sugar時，她定睛一看才驚覺Sugar推出來的是一堆口罩。她隨即抱起Sugar，大讚「聰明的孩子」，心情頓時大好，更表示要以「罐罐放題」獎勵Sugar。

Joanna表示，這堆口罩是她去年患上A型流感所購入的，但因放在櫃內閒置太久而忘記。她指出Sugar和哥哥「吉吉」也很愛把膠袋咬破，因此她每次聽到膠袋聲也會開口制止。她續指，其實Sugar早在事發前數日已曾鑽進這角落，不過隨即被她喝罵，所以當時並沒叼出任何口罩。

面對愛貓送上的驚喜，Joanna笑言：「牠們的報恩，（因為我）當年在下水道撿他們回來。」原來現時快將4歲的Sugar和吉吉曾一同流落街頭，幸好當時遇上Joanna，將牠們帶回家。其實當時Joanna共救起了4隻小貓，但當中兩隻其後被領養，剩下Sugar和吉吉，難怪牠們現在會以口罩報答Joanna的救命之恩。

家中貓貓突然翻出一堆口罩。 圖／取自香港01

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文章授權轉載自《香港01》