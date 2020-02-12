影／自發擔任鏟雪機 柯基陷雪堆「生無可戀」表情引網友憐愛
一般提起在雪地裡工作的犬隻，大部分的人都會想到哈士奇或雪地薩摩耶等大型犬隻。不過，近期在網路上，卻出現了一隻屬於小型犬的柯基在雪地裡擔任「鏟雪機」的影片，可愛的模樣惹人憐愛。
其實，這隻可愛的柯基是來自日本北海道札幌市的飲料店「五天山Tea Lab」所飼養的招牌犬「戀太郎」，平時就喜歡在雪地中玩耍。戀太郎的飼主也在網路上上傳了許多戀太郎的影片。其中就包括了戀太郎在雪地裡自發擔任起「鏟雪機」的影片。
今朝も大忙しなコーギーラッセル車 pic.twitter.com/WJDUR7Uv9W— 看板犬こいたろうと五天山ティーラボ (@GotenzanLab) February 8, 2020
不過，偶爾也會遇到積雪過後，沒辦法順利鏟雪的情況。像是上週，札幌積了厚厚一層雪，高度甚至超過戀太郎的脖子，讓他沒辦法順利鏟雪，戀太郎也不得不擺出一副「心好累」的表情。
雪に飛び込んだら深すぎて心が折れたイッヌ pic.twitter.com/8LGi89iolP— 看板犬こいたろうと五天山ティーラボ (@GotenzanLab) February 7, 2020
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