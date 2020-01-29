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日本又一起武漢肺炎本土病例 女導遊曾接待武漢團

【動物冷知識】膀胱、腸子、睪丸放身上… 古人避孕招式真有用？

2020-01-29 19:58帽子-Hatto

前陣子提過古代埃及會使用鱷魚糞便，塗抹蜂蜜後塞入女子私密處進行避孕

今天我們再來看看與動物有關的古代避孕冷知識吧～




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雖然叫做荷蘭小帽，但確切從誰開始的還不知道，就像巴西龜棲息地其實不在巴西，第一次知道的舉手😝😝




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貼個肚貼就能避孕，在中國古代宮廷是非常人道的方式了，殘忍的甚至還要喝水銀墮胎呢！？




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驢子可能成本稍高，所以只負責耳屎的部份...

盡管這種方式根本不起作用，但這些東西也是可以從心理上產生效果。

如果伴侶身上掛了驢子耳屎、黃鼠狼睪丸、黑貓骨頭，相信任何男性看了都會縮陽吧（？？

唉唉再次為黃鼠狼與黑貓默哀。


參考連結：123

避孕耳屎巴西埃及荷蘭

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帽子-Hatto

對動物習性深深著迷的插畫家，喜歡上網、翻書，蒐集很多有趣的動物冷知識，而且還要畫出來強迫讀者吸收（？？
在個人專頁也有日常創作、動物冷知識與更多的被女友打槍，還請大家多多支持。
IG：hatto0112／FB：帽子-Hatto

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