【動物冷知識】膀胱、腸子、睪丸放身上… 古人避孕招式真有用？

前陣子提過古代埃及會使用鱷魚糞便，塗抹蜂蜜後塞入女子私密處進行避孕。

今天我們再來看看與動物有關的古代避孕冷知識吧～

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雖然叫做荷蘭小帽，但確切從誰開始的還不知道，就像巴西龜棲息地其實不在巴西，第一次知道的舉手😝😝

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貼個肚貼就能避孕，在中國古代宮廷是非常人道的方式了，殘忍的甚至還要喝水銀墮胎呢！？

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驢子可能成本稍高，所以只負責耳屎的部份...

盡管這種方式根本不起作用，但這些東西也是可以從心理上產生效果。

如果伴侶身上掛了驢子耳屎、黃鼠狼睪丸、黑貓骨頭，相信任何男性看了都會縮陽吧（？？

唉唉再次為黃鼠狼與黑貓默哀。

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