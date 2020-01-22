捕獲謎樣「畢卡索之魚」 網：像從惡夢中走出來的

日本網友上傳一隻外型特殊的小魚照片，牠長得就像畢卡索立體主義繪畫。圖擷自 Twitter 分享 facebook

日前日本一名網友在推特上傳一張照片，照片中一條自己意外捕獲，外形奇特、就像畢卡索立體主義繪畫的特殊小魚，曝光後引起網友們熱烈討論，有人認為牠讓人看了毛骨悚然，但也有人覺得牠的外型充滿著藝術感，對此專家則解釋這是一條屬於「褶胸魚科」的深海魚。

綜合日媒報導，這條小魚身長約10公分，有著不成比例的巨大眼睛和碩大的腹部，以及微微翹起的嘴巴，身上鱗片不僅形狀奇特還散發著特殊銀色和青色的光芒，獨特的外型讓人看了印象深刻。

原PO將這隻小魚的照片上傳到推特並詢問「這是什麼魚？」立刻引起將近一萬次轉發，並有網友回覆表示「牠就像從我噩夢中走出來的…」，但大部分網友都提到並不知道這是什麼魚，也有人認為這隻魚的外型充滿著藝術感，就像畢卡索筆下的立體主義的繪畫，並評論牠為「畢卡索之魚」。

對此高知大學生物學科教授遠藤廣光教授指出，這是一條屬於「褶胸魚科」的深海魚，主要棲息在水深100至350公尺的的深海裡，牠特殊的外型是為了適應深海的環境，躲避敵人的攻擊。