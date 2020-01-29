貓咪洗完澡前後外貌大崩壞 網笑：立馬變咕嚕

各位有幫自家毛小孩洗澡的經驗嗎？洗得乾乾淨淨，比較不會長蝨子和跳蚤，抱起來也更舒服。不過近日爆料公社上一位主人分享了自家貓貓洗澡的糗態，洗澡前和洗澡後的畫面一對比，相似度趨近0，完全看不出來是同一隻貓，許多網友看了笑稱：一秒變咕嚕了！

有位網友分洗了自家貓咪洗澡前後模樣差很大。 圖片來源/爆料公社 分享 facebook

果然髮型很重要

毛髮打溼後，令貓貓原本蓬鬆柔軟的形象大崩壞，而且眼睛好像還變更大了...「洗澡眼睛會變大耶」、「修圖前 VS 修圖後」、「髮型果然很重要」、「毛毛的重要性」、「眼睛差這麼多」、「貓果然還是需要蓬鬆的毛」。

這是外星來的吧！？

不得不說下水後那雙發亮的大眼睛，好像電影裡的ET一樣，不愧是喵星人呀！除此之外，也有人說像魔戒的「咕嚕」、或是七龍珠的「破壞神」等等，總之大家腦洞大開啦！「這...是兩種不同的生物吧～」、「瞬間變無毛貓」、「一秒變外星生物」、「變ET了⋯」、「瞬間變成七龍珠破壞神」、「下水之後，立馬變咕嚕」。

網友笑回貓咪洗完澡的模樣與某些電影動畫角色相似。 圖片來源/爆料公社 分享 facebook

我家的貓也是...

「我家的也是！淋濕後就變得像魔法阿嬤裡面的那隻黑貓…」、「很正常！養過就知道」、「我們家也是，洗下去不同貓」、「下水真的會不一樣啦⋯」、「快速瘦身（狗狗也是）」。

其他網友也分享自家寵物洗完澡前後的對比照。 圖片來源/爆料公社 分享 facebook

其他網友也分享自家寵物洗完澡前後的對比照。 圖片來源/爆料公社 分享 facebook

其他網友也分享自家寵物洗完澡前後的對比照。 圖片來源/爆料公社 分享 facebook

對此有許多網友發現，難怪貓怕洗澡，原來是怕原形畢露呀！不過洗澡還是很重要喔～