影／小豬捧鐵盆來回趴趴走興奮等放飯 網見容器笑翻：三餐一起吃？

家中寵物一到放飯時間，是不是總是表現得既興奮又期待呢？FB爆笑公社上最近出現一支「等放飯」的影片，片中小豬推著大臉盆跑來跑去，用他的兩隻小短腿咚咚咚努力奔馳~就好像迫不及待要吃飯了，令網友們捧腹笑：吃這麼大一盆，是有多餓啦！XDD

看小豬推著碗盆奔走的模樣，小豬的心裡似乎吶喊著：肚子好餓啊！還不快放飯～

「快點放飯」、「氣死我了 還不快放飯」、「甲奔甲奔」、「吃飯時間到了，捧著碗筷到處串門子的豬腳飯」、「不可以讓牠餓到」。

不過這碗也未免太大了吧？！讓人不禁好奇小豬的食量，484餓昏頭了…想要一次吃完三餐的量呀！

「吃這麼多，是三餐一起吃嗎？（這臉盆也太大了吧！）」、「就你最大碗」、「寵豬舉灶原來是真的！」、「蠻自動的，會自備餐具」、「小豬，這是要洗澡的盆，不是吃飯的碗啦」。

看你跑得這麼急，果然是很餓阿！但是你一直跑來跑去，我要怎麼給你飯吃啦！

「噗，很靈活欸」、「你一直跑，我要怎麼給你飯吃？」、「你慢一點，走這麼快幹嘛」、「好興奮好興奮」、「哈哈哈是多餓啦」。

網瘋傳一段影片，只見小豬捧著鐵盆來來回回奔走，似乎興奮的在等主人放飯。 圖片來源/爆笑公社 分享 facebook

豬豬推鐵盆的樣子真是頗可愛，甚至跟著感覺到肚子也有點餓了呢～不過本筆猜想，這麼大一個鐵盆，會不會其實不是在等放飯而是想洗澡了呢？