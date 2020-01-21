親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
鼠年春節大小事
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

不用搶N95口罩！武漢肺炎疫情燒 自保這兩招最重要

馬英九推「鼠年賀歲片」！扮1日外送員 訂餐者興奮到結巴

台南出現今年首例疑似狂犬病 鼬獾咬傷人

2020-01-21 12:28聯合報 記者修瑞瑩／即時報導

台南市本月10日發生今年首例鼬獾咬傷人的事件，受傷的民眾已經注射狂犬病疫苗，衛生局提醒台南市37區中有11區為鼬獾狂犬病陽性地區，一定要特別注意。

衛生局表示，被咬的民眾家住白河，鼬獾突然闖入民眾住家，咬傷其左腳姆指後隨即逃跑，已協助傷者完成免疫球蛋白及2劑人用狂犬病疫苗施打，後續將追蹤剩餘2劑人用狂犬病疫苗接種情形並進行健康關懷。

衛生局表示，狂犬病是由狂犬病病毒引起的一種急性腦脊髓炎，致死率非常高，潛伏期通常為1至3個月，短則不到一週，長則一年以上。

初期症狀有發熱、喉嚨痛、發冷、厭食、嘔吐、呼吸困難、咳嗽、頭痛或咬傷部位異樣感，數天後出現興奮及恐懼現象，然後麻痺、吞嚥困難，咽喉部痙攣，並引起恐水現象（又稱恐水症），隨後會發生精神錯亂及抽搐等情況。

如不採取醫療措施，患者常因呼吸麻痺導致死亡，如能在遭動物咬傷後及時就醫，並接受狂犬病暴露後預防接種，可以降低發病的風險。

衛生局指出，台南市包括南化、楠西、六甲、大內、龍崎、左鎮、東山、柳營、關廟、白河、玉井等11區為鼬獾狂犬病陽性案例分布地區。

衛生局局長陳怡呼籲民眾應提高警覺避免接觸或驅趕及捕捉野生動物（包括蝙蝠），每年須帶犬、貓等寵物施打狂犬病疫苗。如不慎遭野生動物或流浪犬貓抓咬傷，請以肥皂及大量水清洗傷口15分鐘，再以優碘或70%酒精消毒後，儘速前往本市3家「人用狂犬病疫苗接種服務醫院(成大、永康奇美及柳營奇美醫院)」就醫。

經醫師評估後，有得到狂犬病風險者，應儘速接種免疫球蛋白及4劑人用狂犬病疫苗，以降低發病風險。相關資訊請參閱衛生福利部疾病管制署全球資訊網（http://www.cdc.gov.tw）或撥打免費防疫專線06-2880180洽詢。

台南市出現今年鼬獾咬傷人事件。圖/本報資料照片
台南市出現今年鼬獾咬傷人事件。圖/本報資料照片
分享

延伸閱讀

視察陸軍南測中心 蔡英文：全民一起當國軍靠山

影／2020愛你愛你 白河台灣萬里長城尋愛大...

台南白河旅外企業家捐1億元為家鄉蓋圖書館 今...

防治安死角 白河警山區年前清山肅清不法

帶有狂犬病毒鼬獾 攻擊玉山遊客

玉山國家公園攻擊遊客的鼬獾 證實感染狂犬病死...

想要輕鬆當學霸！免費領取線上學習課程，學測歐趴不卡關！→

相關新聞

畫面驚人！8萌犬成捕鼠奇兵 7小時捕捉730隻肥老鼠

2020-01-21 11:49

棲地被毀，開啟護龜20年 綠蠵龜之父 程一駿

2020-01-20 23:56

影／他為愛貓設計3關透明迷宮 網友笑：居然沒有破壞掉

2020-01-20 15:59

汽車副駕駛座自帶催眠功效？他曬小黑狗倒地網笑爆

2020-01-20 14:36

搜救犬上醫院看病「職業病發作」 搜出冬眠小烏龜

2020-01-20 13:27

真實版浩克！牧羊犬生下「螢光綠」幼犬 獸醫解真相

2020-01-20 11:21

影／貓頭鷹秀長腿趴趴走 超輕盈跑姿萌翻網友

2020-01-20 11:14

疑肉毒桿菌中毒 布袋6隻黑琵亡

2020-01-19 23:17

12隻黑面琵鷺倒臥嘉義布袋沙灘 7死5急救中

2020-01-19 19:40

黑琵疑肉毒桿菌中毒險遭野狗叼走 黃偉哲：全力搶救

2020-01-19 18:03

影／黃金獵犬學健身 跟著主人狂踩空中腳踏車

2020-01-19 18:02

攻擊人類事件頻傳 坦尚尼亞：遷獅不殺獅

2020-01-19 13:56

鯊魚界「溫柔巨人」最會生 學者嘆：她常遇不到另一半

2020-01-17 14:40

手摸可愛小章魚 網驚：世界上最毒動物之一可殺20人

2020-01-16 19:43

鷹蛇摔角殊死戰 纏鬥20分鐘勝負成謎

2020-01-16 17:52

高鐵稀客 綠蠵龜南下就醫

2020-01-16 14:16

影／貓咪也會看家！一挑三對抗土狼 飼主都傻眼

2020-01-16 12:17

【動物冷知識】惡火毀家園！袋鼠集中住澳洲的原因是？

2020-01-15 17:29

影／功夫黑熊大秀特技 用樹枝耍出高超棍花

2020-01-15 12:05

北市動物園棉頭絹猴當爸媽了 10日喜獲雙胞胎

2020-01-15 11:53

比人還高！他釣上158公斤巨型石斑 專家一估50歲

2020-01-14 18:41

博美狗克服殘障裝義肢拍出唯美照 感動14萬粉絲

2020-01-14 14:06

壽山動物園 將迎接新「萌主」

2020-01-13 23:41

玉山國家公園攻擊遊客的鼬獾 證實感染狂犬病死亡

2020-01-13 13:13

影／不滿被獨留車上 沙皮狗狂按喇叭叫主人

2020-01-12 17:34

年紀太大？新竹動物園紅毛猩猩貝比摔落不治

2020-01-11 00:59

疑年紀太大 新竹動物園等同人類90歲紅毛猩猩摔落不治

2020-01-10 16:55

新竹動物園高齡紅毛猩猩摔落駁坎 傷重不治

2020-01-10 15:48

3公尺長罕見深海魚出沒日本海岸 目擊者：不可思議

2020-01-10 15:12

影／網瘋傳「超狂背殺照」 正面眾人全驚呆：是個大美女！

2020-01-09 20:00

剛果男射殺受保護大猩猩 冷血包圍「戰利品」合照

2020-01-09 10:47

去年3月誕生 北市動物園歐亞水獺寶寶因病夭折

2020-01-08 15:27

黃鸝現蹤水雉園區 疑3年前受傷被判無法飛行返回探望

2020-01-08 13:30

來不及長大！金門水獺寶寶「青嶼」因先天性疾病夭折

2020-01-08 12:51

新北50家認養小棧 去年送養940犬貓

2020-01-07 23:25

驚見黑面琵鷺拖著獸鋏飛行 誰看到牠快通報

2020-01-07 16:46

影／比目魚站立游泳「好可愛」 網友全歪樓：料理很美味耶

2020-01-07 15:47

催票有一套 萌翻貓狗叫奴才回家投票

2020-01-06 22:01

「零撲殺」配套差 放寬設收容所挨批不治本

2020-01-06 00:14
看更多

熱門文章

三井OUTLET進軍南台灣！確定落腳台南 2022年正式開幕

2020-01-20 14:00

讓人聞之色變！ 你一定要知道的2019新型冠狀病毒Q&A

2020-01-20 20:47

武漢病例回來不可怕？醫師提醒只要做到這件事

2020-01-20 18:44

過年發紅包眉角多 民俗專家揭「禁忌」防漏財

2020-01-21 10:44

公務員薪水在台北是哪個等級 網曝關鍵：我赤貧！

2020-01-20 15:07

春節天氣劇變 彭啟明：大年初二這波有機會成為今年冬季最冷的冷空氣

2020-01-21 08:14

星宇航空貴賓室曝光 創造精緻專屬風格

2020-01-20 18:57

畫面驚人！8萌犬成捕鼠奇兵 7小時捕捉730隻肥老鼠

2020-01-21 11:49

春節天氣看這！ 吳德榮：初二起濕涼 初五轉冷

2020-01-21 07:23

起司控突然衝新北樹林！190元超濃炙燒起司牛排社群一夕爆紅

2020-01-20 19:00

東區又倒店！唐點小聚市民店到1月底 最後用餐送兌換券

2020-01-20 15:45

跟著星巴克追古蹟 全台8間必訪「舊建築 星體驗」門市

2020-01-20 18:07

環狀線通車4公車轉接駁車引反彈 侯友宜急喊卡

2020-01-21 12:09

她買超商百元福袋抽中3900元名牌手腕包 網直呼：全賺回來

2020-01-20 20:05

每日星座運勢／牡羊今日貴人運超強 人氣不斷攀升

2020-01-21 00:00

離職無法回鍋=職場潛規則？ 過來人中肯點破關鍵

2020-01-20 14:11
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top