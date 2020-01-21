台南出現今年首例疑似狂犬病 鼬獾咬傷人

台南市本月10日發生今年首例鼬獾咬傷人的事件，受傷的民眾已經注射狂犬病疫苗，衛生局提醒台南市37區中有11區為鼬獾狂犬病陽性地區，一定要特別注意。

衛生局表示，被咬的民眾家住白河，鼬獾突然闖入民眾住家，咬傷其左腳姆指後隨即逃跑，已協助傷者完成免疫球蛋白及2劑人用狂犬病疫苗施打，後續將追蹤剩餘2劑人用狂犬病疫苗接種情形並進行健康關懷。

衛生局表示，狂犬病是由狂犬病病毒引起的一種急性腦脊髓炎，致死率非常高，潛伏期通常為1至3個月，短則不到一週，長則一年以上。

初期症狀有發熱、喉嚨痛、發冷、厭食、嘔吐、呼吸困難、咳嗽、頭痛或咬傷部位異樣感，數天後出現興奮及恐懼現象，然後麻痺、吞嚥困難，咽喉部痙攣，並引起恐水現象（又稱恐水症），隨後會發生精神錯亂及抽搐等情況。

如不採取醫療措施，患者常因呼吸麻痺導致死亡，如能在遭動物咬傷後及時就醫，並接受狂犬病暴露後預防接種，可以降低發病的風險。

衛生局指出，台南市包括南化、楠西、六甲、大內、龍崎、左鎮、東山、柳營、關廟、白河、玉井等11區為鼬獾狂犬病陽性案例分布地區。

衛生局局長陳怡呼籲民眾應提高警覺避免接觸或驅趕及捕捉野生動物（包括蝙蝠），每年須帶犬、貓等寵物施打狂犬病疫苗。如不慎遭野生動物或流浪犬貓抓咬傷，請以肥皂及大量水清洗傷口15分鐘，再以優碘或70%酒精消毒後，儘速前往本市3家「人用狂犬病疫苗接種服務醫院(成大、永康奇美及柳營奇美醫院)」就醫。