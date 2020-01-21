畫面驚人！8萌犬成捕鼠奇兵 7小時捕捉730隻肥老鼠

8隻諾福克㹴犬在7小時內便抓到730隻大老鼠，幫當地養豬場解決鼠患。圖擷自 臉書粉專 Suffolk and Norfolk rat pack 分享 facebook

提到捕老鼠，許多人第一個想到的可能是貓，不過英國有人以諾福克㹴犬解決鼠患。捕鼠組織「Suffolk and Norfolk rat pack」飼養諾福克㹴犬為當地居民提供捕鼠服務，近日他們在臉書上po上一張照片，8隻狗在7小時抓到700多隻大老鼠，效果驚人。

「Suffolk and Norfolk rat pack」13日在臉書貼出一張照片，顯示這些小狗驚人的「工作成果」。當日他們到薩福克郡（Suffolk）一間養豬場捕鼠，8隻諾福克㹴犬在7小時內便抓到730隻老鼠，照片中一隻隻的老鼠排列在空地上，畫面相當驚人。

身形嬌小的諾福克㹴犬可以深入人所不能到的空間，從木頭堆到穀倉都能將這些老鼠找出來，其中更抓到重達1公斤的老鼠，大小與狗狗幾乎一樣。負責人庫克（Ed Cook）表示，平時鮮少訓練牠們捕鼠，捕捉並殺死老鼠是這些犬隻的本能，對狗狗來說，這樣的過程就像是在玩樂一般。

據《太陽報》報導，2004英國《狩獵法》讓狩獵老鼠是合法的，庫克表示，透過諾福克㹴犬抓捕老鼠的方式比傳統使用毒藥更人性化，「這些狗在幾秒鐘內就能殺死老鼠，一般毒藥最多需要48小時才能發揮作用。」捕鼠組織的發文，也讓更多人知道另一種更天然、安全的抓鼠方法。