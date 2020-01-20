搜救犬上醫院看病「職業病發作」 搜出冬眠小烏龜

搜救犬不顧身體不適，將獸醫院搜查完璧。圖／取自 新浪新聞 分享 facebook

中國大陸山西一隻黑色搜救犬日前身體不適，主人將牠帶到獸醫院就醫，可愛的是，搜救犬雖然身體不舒服，依然「克盡職責」在院裡搜救，還搜出一隻正在冬眠的烏龜，消防員苦笑表示，狗狗多少有點職業病。網友則表示，搜救犬可愛又令人心疼，生病了也不忘自己的職業。

大陸山西陽泉一名獸醫近日發布一段視頻，影片內可以看到一隻黑色的搜救犬，在牽引下於獸醫院中不斷搜查，獸醫還向狗狗喊話「沒有毒品啦，出來玩」，但狗狗依然繼續搜查，最後找到了一隻正在冬眠的烏龜，消防員苦笑說，沒辦法，牠多多少少有點職業病。

網友留言表示，「優秀的搜救犬」、「生病了還不忘自己的職責」、「可愛又令人心疼」、「敬業又可愛」，也有網友搞笑留言「小烏龜：別動我，老子在睡覺。搜救犬：大白天睡什麼覺！被困還逞強！」、「小烏龜：我不需要搜救！搜救犬：不，你需要！」

根據《新浪新聞》報導指出，搜救犬是受過專業訓練，成為專門負責執行搜索及拯救的工作犬。搜索及拯救犬對於在廣大範圍、自然災害環境或有龐大數目受害者的情況下，進行搜索及拯救任務時有重大的幫助，能夠有效地收窄所需要進行搜索的範圍，以減低拯救延誤的可能性，並且促進搜索的效率。

報導指出，公元950年時，在瑞士和義大利邊境一個修道士訓練了一條狗，幫助救護了很多在該山區遭遇雪災的人們，該狗成為歷史上的第一隻搜救犬。