真實版浩克！牧羊犬生下「螢光綠」幼犬 獸醫解真相

牧羊幼犬因胎糞影響，毛色呈現螢光綠色。圖／取自 《Today》 分享 facebook

美國一隻德國牧羊犬吉普賽（Gypsy）日前產下幼犬，其中第四隻小狗生出來時，毛色竟是螢光綠色，這讓主人莎娜．史丹利（Shana Stamey）非常驚訝，並為小狗取名為「浩克」。獸醫指出，小狗染色是因「胎糞」影響，對小狗並沒有危害，且只要多舔幾次毛髮或洗澡，毛色就會恢復正常。

據外媒《Today》報導，美國北卡羅萊納州一名女子莎娜．史丹利家中有飼養德國牧羊犬吉普賽，日前吉普賽臨盆，她便與家人一同為其接生。前面三隻幼犬都順利產下，到了第四隻卻有點奇怪，因為第四隻狗的毛色竟是螢光綠色。

莎娜立刻帶著小狗至獸醫院檢查，獸醫指出，小狗染色是因「胎糞」影響，對小狗並沒有危害，獸醫解釋，幼犬在母胎中所累積的糞便，有時會不小心排到羊水中，因而將幼犬的毛髮染色，此狀況會在出生後幾周逐漸改善。

莎娜表示，最初對於浩克的顏色有點驚訝，不過她幾年前曾於網上看過類似案例，且這種特殊顏色對幼犬也沒有害處。她表示，「希望浩克能永遠保持綠色，但只要吉普賽多舔浩克，或我為浩克洗澡後，螢光綠色就會逐漸消失」，目前浩克的毛色已逐漸從螢光綠轉為白色。

莎娜目前正在為新出生的牧羊幼犬們找尋認養家庭，她表示，雖然無法親自飼養浩克等幼犬，但能親自迎接寶寶們到世界上，已是非常幸福的一件事。