影／貓頭鷹秀長腿趴趴走 超輕盈跑姿萌翻網友

貓頭鷹超萌跑姿萌翻網友。圖片來源／ twitter 分享 facebook

貓頭鷹的外貌有種說不出的可愛感，而最吸睛的莫過於一雙誘人的長腿！最近日本有位主人為貓頭鷹「虎之助」拍片，牠在片內的輕盈跑姿獲得大批網民關注，一雙長腿不但引人注目，當跑向主人時的姿態更是萌爆。網民紛紛留言笑稱，「虎之助」的雙腿令人忍不住一看再看，又稱是第一次見到貓頭鷹平常的走姿，覺得非常新奇。

虎之助的主人不時於Twitter上載片段，分享其日常生活。最近主人拍到虎之助的萌爆一幕，片中可見乖巧的虎之助見到主人，即以輕盈的跑姿走到她面前。牠那雙長腿成為大批網民的關注點，因為又長又柔軟，跑起來時活像企鵝左右搖擺，爆笑程度十足。

網民直言第一次看虎之助跑步，認為相比牠飛起來時的雄偉英姿，有著巨大反差，令他們不禁笑稱：「這可以一直看，我就看了10遍以上」、「好像急着跑過來幫忙的樣子」、「抱歉，讓客人你久等了！」、「是店小二嗎？好可愛」、「很像小朋友穿貓頭鷹裝在跑」、「撩著裙子跑過來哈哈」。

主人見到片段被熱傳，於是再分享倒帶版本，播放時的畫面如見到虎之助倒後行一般，同樣獲網民激讚，「太有喜感了」、「怎麼看也覺得可愛啊」。

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文章授權轉載自《香港01》