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疑肉毒桿菌中毒 布袋6隻黑琵亡

2020-01-19 23:17聯合報 記者卜敏正謝進盛／連線報導

台南市生態保育學會成員黃永豐（左）和邱景威，及時搶救疑似中毒的黑面琵鷺。 圖／台...
台南市生態保育學會成員黃永豐（左）和邱景威，及時搶救疑似中毒的黑面琵鷺。 圖／台南市生態保育學會提供
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嘉義縣野鳥協會昨天在布袋鎮嘉南大橋北方發現10隻黑面琵鷺，倒臥在沙灘上，其中6隻死亡，另4隻送往特有生物研究保育中心，台南市生態保育學會也在學甲濕地生態園區發現1隻黑面琵鷺奄奄一息，及時搶救才沒死亡，但原因皆是肉毒桿菌中毒

嘉縣府農業處指出，野鳥協會前天已通知縣府在同地區有一隻黑面琵鷺，因肌肉麻痺造成呼吸困難死亡，另一隻成功救回，未料昨又有大量黑琵死亡，經診斷都是肉毒桿菌造成，但確切結果須等報告出爐。

縣府農業處指出，肉毒桿菌在一般土壤中為常見菌種，肉毒桿菌會在腐爛魚類大量繁殖並釋出毒素，黑面琵鷺可能因誤食到這些腐爛魚類造成中毒，現場雖未發現魚屍，但已請保育團體等單位加強巡查，也請民眾通報。

台南市生態保育學會人員黃永豐及邱景威昨天上午8點多普查黑琵時，發現學甲濕地園區急水溪灘地有隻黑面琵鷺持續掙扎且飛不起來，黃永豐立刻將牠以毛巾包裹以免失溫，經診斷也為肉毒桿菌中毒。

「黑琵差點成了野狗餐點！」黃永豐說，這隻受傷黑面琵鷺為雄性，約3歲，當時急水溪北側堤防有野狗，正當他抱起受傷的黑面琵鷺時，也正巧有1隻野狗撲過來，若晚了幾秒鐘，受傷的黑琵恐怕被野狗叼走。

黑面琵鷺肉毒桿菌中毒生態保育

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