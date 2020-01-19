黑琵疑肉毒桿菌中毒險遭野狗叼走 黃偉哲：全力搶救

全球黑面琵鷺普查今進行第二天，台南市學甲濕地生態園區今發現1隻黑面琵鷺疑似感染肉毒桿菌症狀奄奄一息，險遭野狗叼走，幸經保育人士發現及時搶救，緊急送醫急救中。

台南市長黃偉哲聞訊甚表重視，指示農業局全力搶救，疑似肉毒桿菌中毒，已給予施打血清。黃偉哲表示，全球黑面琵鷺去年已逾4000隻，其中約6成會到台灣過冬，其中7成落腳台南，是國際明星鳥黑面琵鷺重要棲地。

台南市生態保育學會人員黃永豐及邱景威是今上午8點多普查時，發現在濕地園區急水溪灘地有隻黑面琵鷺一直在那邊曾掙扎且飛不起來，直覺應是生病受傷，黃永豐立刻涉水踏上泥濘路儘速前往800公尺處黑面琵鷺的地方，以毛巾包裹以免失溫。

「黑琵差點成了野狗餐點！」黃永豐說，這隻受傷黑面琵鷺，為雄性，約3歲，當時急水溪北側堤防有野狗，正當他抱起受傷的黑面琵鷺時，也正巧有1隻野狗撲過來，若晚了幾秒鐘，受傷的黑琵恐怕被野狗叼走小命不保。

台南市生態保育學會榮譽理事長邱仁武也通報農業局，連繫特生中心七股研究中心王泰禹將黑面琵鷺送往台南市慈愛動物醫院救治。

農業局代理局長李建裕表示，初步檢視該黑琵因有疑似肉毒桿菌症狀，已給予施打血清，目前持續觀察中，並請各單位志工加強巡守，一發現有魚屍體立即清除，避免類似事件發生。