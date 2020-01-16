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手摸可愛小章魚 網驚：世界上最毒動物之一可殺20人

2020-01-16 19:43聯合新聞網 綜合報導

男子釣到世界上最毒的動物之一「藍環章魚」，但當下不知道毒性那麼強，只覺得看起很可...
男子釣到世界上最毒的動物之一「藍環章魚」，但當下不知道毒性那麼強，只覺得看起很可愛所以就用手輕輕觸碰了一下。圖擷自爆廢公社
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日前一名網友在臉書社團「爆廢公社發文表示，他的朋友在釣魚時釣到世界上毒性最強的有毒動物之一「藍環章魚」，但當下不知道這種章魚毒性那麼強，只覺得看起很可愛所以就用手輕輕觸碰了一下，朋友舉動讓原PO嚇得直呼「我朋友，非常勇敢，好在福大命大沒被咬」。

維基百科記載，藍圈章魚屬（屬名：Hapalochlaena；blue-ringed octopus；leopard-striped octopus），亦稱「藍環章魚屬」、「豹紋章魚屬」、「豹紋蛸屬」，是一種生活在太平洋西岸，分布從日本到澳洲都有的章魚，共有3個現生種及1個未確定的物種，而藍圈章魚是世界上毒性最強的有毒動物之一。

文章曝光後原事主也在留言提到，「小弟學識淺薄，沒看過、聽過這種藍環章魚，當下只覺得牠可愛，只輕輕觸碰，原本想要拿來當餌，但看牠可愛所以就算了，如果那天有抓就不好說了」。

也有網友在留言表示「摸沒問題啊，有毒的是唾液，咬到才會中毒」，據了解藍環章魚攻擊人之前，身上會散發出藍色圓圈，即是警告意思，牠的牙齒相當銳利，可以直接咬穿潛水衣，而牠的毒性並非來自於自己本身，而是寄居在嘴巴周圍的細菌，牠主要分部在太平洋西岸，在台灣東北角的岩岸地帶都可以發現牠的蹤跡，牠的毒性非常強，一隻小小章魚瞬間可以讓20個成年人死亡，毒性比蛇毒還恐怖。

網友們看到文章紛紛留言表示，「原來章魚也會有有毒！這個小傢伙那麼毒，我今天才知道…」、「完全沒得救的毒不要這樣玩…可以教育不知道這章魚有多毒的廣大民眾，但是千萬不要用這種方式！」、「熱愛海洋活動（或其他興趣）本來就該需要對那領域的人事時地物有一定了解，而不是一開始就說不知道吧…等知道了也後悔了」。

爆廢公社

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