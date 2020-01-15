【動物冷知識】惡火毀家園！袋鼠集中住澳洲的原因是？

全世界目前已知的有袋類動物大約有334個物種，其中超過200種生活於澳洲及其附近島嶼。

是什麼原因造成全球物種的差異性，有袋類動物又有什麼不為人知的秘密呢？

今天的動物冷知識就一起來看看這些有袋類動物吧～

分享 facebook

原先科學家認為有袋類動物（後獸下綱）是胎盤類的原始型態，後來在1982年所發布的化石證據，證明他們是在中生代與一般哺乳類（真獸下綱）分別演化成形的。

目前已知最早的後獸下綱化石發現於中國，是生活於大約1億2千5百萬年前的沙氏中國袋獸（Sinodelphys szalayi）。其生存期間大約相當於同一地點所發現的早期胎盤動物化石。

分享 facebook

大陸漂移學說比較有說服力的幾點證據，除了各大洲邊緣吻合度外，古生物化石的分佈、相同的物種以及地質構造，都讓這個學說有很多的擁護者。

大陸漂移示意圖。 圖／翻攝自維基百科 分享 facebook

分享 facebook

有袋類動物中缺少大型食肉猛獸，因此大部分都成為真獸類食肉哺乳動物的捕食對象，而且發育不完全的幼獸相比真獸類哺乳動物則不容易養活，同時幼獸哺乳期很長，光靠吮奶也成長較慢，這樣就逐漸導致有袋類動物在亞洲、歐洲和非洲等大陸上絕跡了。

分享 facebook

袋獾雖小，攻擊力卻不容小覷，小小的身軀卻能爆發出不亞於老虎、獅子的咬合力量。

由於袋獾曾對塔斯馬尼亞島居民飼養的家畜造成威脅，又被冠有塔斯馬尼亞惡魔的稱號！

分享 facebook

現在，擁有最多且特有的有袋類動物、古老哺乳類動物的澳洲，正在經歷史上最嚴重的野火季，自2019年9月燃起的森林大火至少奪走28條人命，摧毀超過2500棟民宅，焚毀面積相當於3個台灣。

澳洲保育團體統計，至少有10億隻野生動物葬身火海，造成嚴重的生態浩劫。

澳洲大火不只是一國之難，而是全球正面臨氣候變遷的浩劫。遠在臺灣的我們，雖然無法親到現場，但面對全球大火，我們可以選擇低碳排生活，減緩氣候變遷。

願澳洲大火能夠儘快熄滅，天佑澳洲。

參考連結：1／2／3／4／5／6／7