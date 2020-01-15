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北市動物園棉頭絹猴當爸媽了 10日喜獲雙胞胎

2020-01-15 11:53聯合報 記者魏莨伊／台北即時報導

台北市立動物園穿山甲熱帶雨林館的棉頭絹猴公猴「阿金」本月10日背上突然出現了兩條小尾巴，原來「阿金（公）」和「小白（母）」這對親密的「白金眷侶」小夫妻在農曆年前晉升為父母了，瞬間變成熱鬧的一家四口。

感情甜甜蜜蜜的小倆口，在開放活動空間的穿山甲館中，一直形影不離地在豐富的植栽間自由穿梭，保育員從牠們入住時，為了要好好照顧體型嬌小的牠們，每天都會花時間做親近訓練，跟牠們培養好感情，方便隨時注意動物的身體狀況，每周至少測量一次體重。

去年夏秋之際，母猴「小白」體重漸漸上升，這可不是因為生活過得太幸福，而是因為牠們愛的結晶已經悄悄在「小白」的肚子裡慢慢長大。上個周末的早晨，保育員循例入館優先檢視動物狀況的時候，驚喜發現「阿金」身上多了兩條小尾巴。雖然保育員從「小白」體重上升時，就開始密切注意牠的身體狀況，但新生命的來到還是讓保育員覺得非常驚喜。

棉頭絹猴通常一胎會有一到兩隻的寶寶出生，為雙親共同育幼的小型靈長類，在寶寶剛出生的時候會由爸爸或媽媽背在背上，「白金眷侶」也合作無間的照顧新生寶寶。寶寶剛出生的第一天，保育員觀察到身為愛妻代表的「阿金」，常常認真背著兩隻寶寶，在寶寶需要喝奶時才讓牠們輪流到媽媽「小白」身上喝奶。

大部分的野生動物在照顧新生寶寶的時候，都會對周遭的環境比較敏感，就連平常不太怕人的「白金眷侶」，在寶寶出生後也較常待在距離遊客稍遠的巢箱附近，動物園表示，遊客在看見牠們一家四口的時候應降低音量，免得驚擾到這對新手父母。

台北市立動物園穿山甲熱帶雨林館的棉頭絹猴「白金眷侶」小夫妻晉升為父母了。圖／台北...
台北市立動物園穿山甲熱帶雨林館的棉頭絹猴「白金眷侶」小夫妻晉升為父母了。圖／台北市立動物園提供
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台北市立動物園穿山甲熱帶雨林館的棉頭絹猴「白金眷侶」小夫妻晉升為父母了。圖／台北...
台北市立動物園穿山甲熱帶雨林館的棉頭絹猴「白金眷侶」小夫妻晉升為父母了。圖／台北市立動物園提供
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台北市立動物園穿山甲熱帶雨林館的棉頭絹猴「白金眷侶」小夫妻晉升為父母了。圖／台北...
台北市立動物園穿山甲熱帶雨林館的棉頭絹猴「白金眷侶」小夫妻晉升為父母了。圖／台北市立動物園提供
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台北市立動物園穿山甲熱帶雨林館的棉頭絹猴「白金眷侶」小夫妻晉升為父母了。圖／台北...
台北市立動物園穿山甲熱帶雨林館的棉頭絹猴「白金眷侶」小夫妻晉升為父母了。圖／台北市立動物園提供
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台北市立動物園穿山甲熱帶雨林館的棉頭絹猴「白金眷侶」小夫妻晉升為父母了。圖／台北市立動物園提供
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