影／功夫黑熊大秀特技 用樹枝耍出高超棍花

黑熊大秀棍花特技。圖片來源／ youtube 分享 facebook

最近網絡流傳一段短片，一隻動物園的黑熊，在遊客面前用樹枝大耍棍花。技術之嫻熟，跟棍術套路確實十分相似，堪稱真正的「功夫黑熊」。

其實這已經是多年前的舊片，地點在日本廣島的安佐動物公園。有動物專家表示，很難相信這種複雜的「手藝」是由黑熊自行鍛煉而來。另外亦有留言表示，這正正反映了野生動物被困後的苦悶。

功夫黑熊

這條片段攝於2010年，最先由網友Alex上載至YouTube，其後亦有不同的角度流出。當時黑熊Claude正在園中嬉戲，牠發現了一根棍狀的樹枝後，便將之拿在手上來回翻飛，舞出棍花。

這並非Claude唯一一次的「表演」，往後十年間，Claude都曾數次被拍到「耍棍」。除了「棍花」之外，Claude亦能夠將樹枝拋往空中，再接實舞花。或者以頸部作支點，讓樹枝左右來回。一連串動作，就如棍術套路中的「點棍」、「撩棍」、「插棍」、「接棍」等動作。

不過基於生理結構的差異，兩者的打法自然不會一致。由於Claude手腕不如人類般靈巧，其拇指亦難以握物，所以牠舞棍時是依靠前臂上下晃動樹枝，繼而再利用樹枝的重心左右旋轉。因此牠不能一開始就舞出360度的棍花（撩棍），要先以180度的棍花（點棍）累積足夠的勢能後，才可以完成劃圈。

簡單來說，Claude並不是握實樹枝舞花，而是用「向心力」讓樹枝沿著前臂及上身旋轉。故此樹枝只能貼住Claude的身軀移動，不能像人類般大幅度揮動。

耍帥還是太悶

當然，Claude的技術絕對是無庸置疑，其前臂力量以及對重心的掌握，尤其令人讚嘆。牠更可以邊咬住腳丫邊舞棍，這點人類便完全做不到。於科羅拉多大學波德分校（University of Colorado at Boulder）任教的動物行為專家Marc Bekoff表示，很難相信Claude的「技術」是由牠自己鍛煉而來，應當是經過專人訓練。

不少網友都對Claude的動作大為讚賞，有人笑稱牠是「大師」（Sensei）。但亦有意見認為，作為野生動物的Claude，正正是被動物園困得太久，才需要舞棍解悶。因此不應視之為值得高興的事情。

Claude為「亞洲黑熊」（Ursus thibetanus），屬於食肉目熊科。由於胸前有月牙形的花紋，故又被稱為「月熊」（Moon Bear）。亞洲黑熊喜歡在海拔1000到3000米的山林居住，到了冬天就遷移到低海拔地區。現多分布於歐亞大陸的東部，以及台灣、日本等地的森林地帶。

受過度獵殺及喪失棲息地影響，亞洲黑熊的數量大為減少。Claude便是在母親遭獵殺後，被動保人員拯救並養大。如果生存環境許可，亞洲黑熊有望活到25歲。

延伸閱讀：

曲架犬叫路人陪玩拋樹枝 在旁主人見這畫面笑到哭

【李小龍】習武如何揀師傅？ 答：所見信一半、聽聞絕不信

文章授權轉載自《香港01》