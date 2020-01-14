親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

立委敗選後接台中副市長？顏寬恒這3個字回應

817萬票背後：2020大選的大結構與小事件

比人還高！他釣上158公斤巨型石斑 專家一估50歲

2020-01-14 18:41香港01 記者向樂高／報導

博伊爾和一群朋友於去年12月29日，在佛州西南部對開600英尺（183公尺）深的...
博伊爾和一群朋友於去年12月29日，在佛州西南部對開600英尺（183公尺）深的水域捕獲巨大的淺黑下美鮨。 圖擷自Jason Boyll臉書
分享

釣大魚是不少漁民和釣魚愛好者的夢想，日前美國一名漁夫就成功在佛羅里達州釣到一條重達350磅（約158.7公斤）巨型石斑魚，全長比一個成年人還要高，專家估計這條魚已有50歲。

這條巨大的淺黑下美鮨（Warsaw grouper）是由博伊爾（Jason Boyll）和一群朋友於去年12月29日，在佛州西南部對開600英尺（183米）深的水域捕獲。博伊爾之後在facebook寫道「這結束2019年的方式！淺黑下美鮨絕對是野獸。為迎接2020年緊張氣氛和美好時光歡呼。」

海洋生物研究所FWC（Fish and Wildlife Research Institute）表示，該魚重達350磅，估計這條魚的年齡為50歲，是研究所現有最古老的樣品。研究所指，這個樣本對研究魚的耳石，即魚類耳內的碳酸鈣結晶組織非常重要，「因為從大型和較老的魚中採集的樣本很少」。

研究所指，淺黑下美鮨是唯一擁有10支背鰭的石斑種類，主要在墨西哥灣被發現。淺黑下美鮨一般生活在180至1700英尺（54至518米）深度的水域，但在碼頭和淺水礁石周圍偶爾也可以看到淺黑下美鮨的幼魚。

根據美國國家海洋和大氣科學管理局的資料，淺黑下美鮨已於1997年被列入「關注物種」；國際自然保護聯盟目前則將淺黑下美鮨視為「極度瀕危」物種。現時有紀錄最重被釣到的淺黑下美鮨，是在1985年12月在佛羅里達州墨西哥灣附近捕獲的淺黑下美鮨，達436磅（197公斤）。

研究所指，這個樣本對研究魚的耳石，即魚類耳內的碳酸鈣結晶組織非常重要。 圖擷自F...
研究所指，這個樣本對研究魚的耳石，即魚類耳內的碳酸鈣結晶組織非常重要。 圖擷自Fish and Wildlife Research Institute
分享

延伸閱讀：

台男買麥當勞整包薯條超迷你　大呻好無癮　網民：你唔識食喎！

浙江驚現3米巨型怪魚　專家鑑定是一級國寶中華鱘：已活2.3億萬年

文章授權轉載自《香港01》

相關新聞

博美狗克服殘障裝義肢拍出唯美照 感動14萬粉絲

2020-01-14 14:06

壽山動物園 將迎接新「萌主」

2020-01-13 23:41

玉山國家公園攻擊遊客的鼬獾 證實感染狂犬病死亡

2020-01-13 13:13

影／不滿被獨留車上 沙皮狗狂按喇叭叫主人

2020-01-12 17:34

年紀太大？新竹動物園紅毛猩猩貝比摔落不治

2020-01-11 00:59

疑年紀太大 新竹動物園等同人類90歲紅毛猩猩摔落不治

2020-01-10 16:55

新竹動物園高齡紅毛猩猩摔落駁坎 傷重不治

2020-01-10 15:48

3公尺長罕見深海魚出沒日本海岸 目擊者：不可思議

2020-01-10 15:12

影／網瘋傳「超狂背殺照」 正面眾人全驚呆：是個大美女！

2020-01-09 20:00

剛果男射殺受保護大猩猩 冷血包圍「戰利品」合照

2020-01-09 10:47

去年3月誕生 北市動物園歐亞水獺寶寶因病夭折

2020-01-08 15:27

黃鸝現蹤水雉園區 疑3年前受傷被判無法飛行返回探望

2020-01-08 13:30

來不及長大！金門水獺寶寶「青嶼」因先天性疾病夭折

2020-01-08 12:51

新北50家認養小棧 去年送養940犬貓

2020-01-07 23:25

驚見黑面琵鷺拖著獸鋏飛行 誰看到牠快通報

2020-01-07 16:46

影／比目魚站立游泳「好可愛」 網友全歪樓：料理很美味耶

2020-01-07 15:47

催票有一套 萌翻貓狗叫奴才回家投票

2020-01-06 22:01

「零撲殺」配套差 放寬設收容所挨批不治本

2020-01-06 00:14

3大絕跡蝴蝶標本 興大一次看夠

2020-01-05 23:54

5隻超萌緝毒犬寶寶 海關徵求寄養家庭

2020-01-05 15:05

影／驚！小貓咪遭馬蠅寄生 鼻子拉出巨大蠕動幼蟲

2020-01-04 16:58

中國淡水魚之王 長江白鱘宣告滅絕

2020-01-03 23:50

紅隼金門觸網 康復後野放

2020-01-03 22:47

金門首見龍鳳牛 牧場視為吉祥物

2020-01-03 22:46

台東利稻小熊脫逃 林務局監控搜尋

2020-01-03 19:35

飯店提供「貓狗陪睡」服務！喜歡就帶回家 成功促成33對

2020-01-03 15:32

飼主過世貓咪陷入哀傷 印尼大學生揪心貼文瘋傳

2020-01-03 09:53

驚現小石虎遺體 標本將送往三義

2020-01-02 23:36

影／400綿羊「閱兵」步伐回家 登上英媒

2020-01-02 15:31

獎勵奏效／防堵綠鬣蜥 屏縣去年捕捉4千多隻

2020-01-01 23:40

疑低血糖+天冷 小石虎死路邊

2020-01-01 23:14

即將告別豬年 來北市動物園一窺可愛豬鼻蛇

2020-01-01 14:54

今起全面禁止象牙買賣 最重關5年還罰150萬元

2020-01-01 14:02

影/白海豚群戲巡邏艇保育影片曝光 記錄海巡驚喜相遇

2020-01-01 13:34

金門鸕鶿大軍來了！ 看萬鳥歸巢

2020-01-01 00:04

鸕鶿來了！ 上萬鸕鶿來金門過冬 賞鳥趁現在

2019-12-31 13:29

新竹動物園元旦照常營業 6大攻略及周邊景點免費暢遊

2019-12-31 12:50

全台白海豚不到65隻 近半有傷

2019-12-31 00:19

離岸風電工程 危及白海豚生存

2019-12-30 19:49
看更多

熱門文章

亂花錢？年輕人近9成背債 為這些事當月光族

2020-01-14 11:00

台灣遊樂園做不起來？內行人曝關鍵：寧可花錢去國外

2020-01-13 21:16

好市多半熟麵包化身「鼠年神菜」 網暴動：有神快拜

2020-01-13 19:17

全台最美圖書館！桃園市立圖書館新建總館生命樹為主軸

2020-01-14 12:15

他好奇女生能請長假出國是什麼等級？ 網打臉「很難嗎？」

2020-01-14 11:32

春節國5往蘇花改大客車先行？ 車潮塞爆蘇澳用路人怒轟

2020-01-14 13:29

帶有狂犬病毒鼬獾 攻擊玉山遊客

2020-01-14 00:25

736萬人想當海漂族 律師提醒：魯蛇到國外只會變蚯蚓

2020-01-14 13:35

北捷取消8折票祭新優惠 新北交通局長：沒理由反對

2020-01-13 19:41

吳德榮：今天氣稍好轉 周五冷空氣影響北台灣

2020-01-14 08:19

竹簍蔬菜大戰／西螺不收倒北農 北農最快年後也要禁

2020-01-14 11:19

流感增118重症8死雙創本季最高 38歲男也因流感喪命

2020-01-14 15:17

上路前注意！ 春節連假國道交通疏導措施看這裡

2020-01-14 12:14

他好奇家中「韓粉」長輩情緒如何？ 網：氣氛低迷

2020-01-14 16:55

【婚姻故事】千尋／第三次之約

2020-01-14 06:00

境外武漢肺炎沒去華南海鮮市場 疾管署：不排除人傳人

2020-01-14 14:56

北捷地圖看得人頭昏 學者說問題還有這個

2020-01-14 11:08

每日星座運勢／獅子才藝發揮得喝彩 事業積極應對

2020-01-14 00:00

北捷2月1日取消8折 發首波現金回饋

2020-01-14 00:25

武陵農場櫻花季2月8日開跑 首設即時影像可觀察花況

2020-01-14 11:06

北捷指引站外地圖方向變變變 民怨歪頭看越看越迷糊

2020-01-14 09:28

乾杯8款「午間燒肉套餐」219元起！高空景觀午餐享47折

2020-01-14 13:09

全家Kakao Friends集點又來啦！Ryan巨大暖手枕太療癒

2020-01-13 19:17

氣象局：明回溫、周五再變冷 北部、東北部低溫探15度

2020-01-14 11:24

直覺式地圖挨批看不懂 北捷：參考先進國家設計

2020-01-14 11:12

【生活趣聞】晨曦／輕輕與親親

2020-01-14 06:00

foodpanda調整計薪方式變相減薪？ 外送員醞釀1月16日罷工

2020-01-14 12:29

37度體溫恐下修 研究：已較2世紀前低

2020-01-13 20:36

南橫梅山至天池段復通 首日上千人朝聖

2020-01-13 22:07

武陵農場櫻花季2月8日開跑 賞櫻搶車票、換證交通全攻略

2020-01-14 15:19

【新專欄登場‧生產再發現】吳嘉苓、諶淑婷／生孩子，不只是生理過程

2020-01-14 06:00

春節返鄉車潮估22日湧現 小心避開雲林四大地雷壅塞段

2020-01-14 13:12

玉山、雪霸、合歡山 銀白雪世界

2020-01-14 00:25

未來三天溫度低 中北部感受明顯

2020-01-13 20:34

舒服到忘記！ 月亮杯竟忘在體內一周引膀胱炎

2020-01-14 17:45

老貓五成有慢性腎病 交大團隊研發取貓砂檢測、不抽血

2020-01-14 11:51

搭郵輪也有自助報到機了 只需20秒就能取得房卡

2020-01-14 15:10

兒子、老婆糗照大放送 網紅Chiara老公超愛整人

2020-01-13 20:07

澎湖返鄉過年包機 今午開放訂票

2020-01-14 09:56

亞東醫院免費居服 新北4區可申請

2020-01-14 00:03
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top