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博美狗克服殘障裝義肢拍出唯美照 感動14萬粉絲

2020-01-14 14:06香港01 記者何穎琪／報導

博美狗Minzi因意外而需裝上義肢。（Instagram@missyminzi）
博美狗Minzi因意外而需裝上義肢。（Instagram@missyminzi）
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如果每天都能看到又萌又可愛的寵物照片，相信一定能為全日帶來好心情。《香港01》寵物頻道特別為大家搜羅不同的超萌寵物照片，為大家打打氣，補充正能量。

德國一頭博美狗因被虐待，從此只剩下3隻腳。但身體上的殘疾並未令牠垂頭喪氣，換上義肢的牠性情開朗依然。牠的飼主希望能以其經歷散播正能量，遂為牠拍下不少唯美照片，並俘虜了十多萬名粉絲。雖然牠在一年前猝逝，但牠的開朗形象已深刻地留在粉絲心中。

博美狗Minzi來自德國歐登堡（Oldenburg），牠在年僅4個月大時，右前肢不幸骨折，因未得到妥善治療而需截肢。牠的飼主為牠裝上義肢後，牠表現得依舊樂觀開朗，更憑其可愛外表吸引了14萬人追蹤。

開朗個性克服殘障

Minzi因被陌生人抱起後扔下，導致右前肢骨折。原本只是一般骨折，但因獸醫未有妥善治療，右前肢最終宣布壞死，需立即安裝義肢。Minzi的女飼主Sandra得知消息後，因擔心Minzi未能適應日後生活，而痛哭了數星期。但開朗的Minzi很快便適應了義肢，即使只有3隻腳仍如往常般活躍，甚至跑得比其兄弟更快，絲毫沒有表現出失落。

Sandra及其丈夫Andre被Minzi的樂觀所感染，萌生以其經歷勉勵他人的想法，於是為牠開設了Instagram，分享為牠拍攝的唯美相片，成功吸引大批網民支持。除了為Minzi拍照外，Sandra夫婦也會帶牠外遊，例如到古堡等地方觀光，讓牠的生活精彩依然。

一年前突猝逝

然而，Minzi在2019年初猝逝，對Sandra夫婦造成極大打擊，「Minzi是我的靈魂伴侶，失去牠是我經歷過最難受的事」，Sandra發文寫道。雖然Minzi剛於上周逝世滿一周年，但牠仍真實地存活在的Sandra夫婦和其粉絲的心中。

Minzi雖然離開了，但飼主在全家福中也不忘加上牠。（Instagram@mis...
Minzi雖然離開了，但飼主在全家福中也不忘加上牠。（Instagram@missyminzi）
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延伸閱讀：

人權觀察負責人入境香港被拒　外交部：支持反中亂港組職應受制裁

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文章授權轉載自《香港01》

寵物義肢德國香港

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