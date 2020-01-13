玉山國家公園攻擊遊客的鼬獾 證實感染狂犬病死亡

玉山國家公園玉山園區元旦當天在塔塔加遊憩區發現一隻主動攻擊遊客的鼬獾，已捕獲由特有生物研究保育中心協助後送行政院農業委員會家畜衛生試驗所進行檢測，確認這隻鼬獾呈現狂犬病病毒陽性，並在1月2日因狂犬病發死亡。

農委會防檢局動物防疫組獸醫行政科科長蔡政達表示，現階段台灣9縣市、84鄉鎮都有狂犬病，塔塔加這個案例，其實是在南投縣信義鄉，是原本就有狂犬病陽性案例的鄉鎮。但所幸鼬獾攻擊民眾時，只咬到鞋子，民眾沒有受傷，案例在本月9日確診為感染狂犬病病毒陽性。若患者有傷口，會依照規定通報衛福部，讓患者施打免疫球蛋白。

根據防檢局統計，去年一年狂犬病監測食肉目有456件、鼬獾257件、犬貓444件、蝙蝠115件、野生動物92件；其中確認感染狂犬病者有鼬獾有72件、還有一件是白鼻心。

蔡政達表示，今年已經有3件確診，除了塔塔加遊憩區鼬獾攻擊人外，還有一件在池上鄉，另外一件在中寮鄉。