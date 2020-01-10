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利稻小熊脫逃9日 研判已進入大雪山山區

2020-01-10 16:37中央社 台東縣10日電

台東縣海端鄉利稻小熊Litu（利篤）。圖／台東林管處提供
台東縣海端鄉利稻小熊Litu（利篤）。圖／台東林管處提供
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今年初趁著健檢時偷跑的利稻小熊Litu，雖然以蜂蜜誘捕9天至今仍未現身，林務局台東林管處研判，小熊應該已往大雪山山區移動。

台東林管處在特有生物保育研究中心低海拔試驗站照養的利稻小熊Litu，1月2日健康檢查前意外逃出籠舍，相關人員立即啟動誘捕機制，參酌專家建議，設置8處誘捕籠陷阱、佈設8處蜂蜜、氣味劑、誘餌，並架設17台紅外線自動相機24小時全天候排班監控。

另外，特有生物保育研究中心主任陳元龍率團隊前往部落、社區說明，並至附近果園、農地勘查，沒有發現熊跡；林務局農林航空測量所也出動空拍無人機，以高空熱感應成像儀協助偵搜Litu出沒動態，截至目前均未發現利稻小熊蹤跡。

台東林管處表示，特有生物保育研究中心低海拔試驗站唯一一面不鄰溪的區域與大雪山山區相鄰，這區域森林植物相豐富，原本即有台灣黑熊活動，屬於台灣黑熊重要棲地，而依Litu活動能力，有可能已進入這區森林返回山林，若Litu能返回山林，應會很快發揮生存本能，適應野外環境。

台東林管處表示，利稻小熊經過3個月照養後，體重由原來16公斤，長到37.5公斤重，經過2次的健康檢查，顯示小熊健康狀況良好。

Litu是108年9月27日晚間，於台東縣海端鄉利稻村闖入雞舍吃飼料被誘捕的台灣黑熊幼熊，經台東林管處緊急安置照養，並經利稻族村族人命名。台東林區管理處近期將前往利稻部落說明，讓族人們能夠充分了解目前搜尋Litu的進度與現況。

台東林管處長劉瓊蓮表示，後續將與照養團隊、特有生物保育研究中心低海拔試驗站及大雪山森林區轄管的東勢林區管理處合作，協請周邊部落村民組隊擴大陸域搜索範圍，持續監測及搜尋利稻小熊蹤跡。如有民眾發現Litu蹤跡，請勿驚慌，請即時通報特有生物保育研究中心低海拔試驗站，電話04-25911709。

台東台灣黑熊雪山

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