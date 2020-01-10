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3公尺長罕見深海魚出沒日本海岸 目擊者：不可思議

2020-01-10 15:12聯合新聞網 綜合報導

日本中部福井縣敦賀市一對兄弟拍下了難得靠近淺灘的深海魚「龍宮使者」。圖／福井新聞
日本中部福井縣敦賀市一對兄弟拍下了難得靠近淺灘的深海魚「龍宮使者」。圖／福井新聞
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本月初，生活在深海裡的神秘魚類「龍宮使者」兩度現蹤於日本中部福井縣敦賀市。這種神秘的魚類為何突然現蹤於人類世界，目前還有待釐清，但已勾起了周邊居民的好奇心。

龍宮使者，中文學名「皇帶魚」，是一種平均身長約三公尺的深海魚類，通常棲息在水深200到1000公尺之間。龍宮使者最長可以長到11公尺，最重則可達272公斤，因此被視為是古代航海者描繪的「大海蛇」的原型。龍宮使者在歐洲因為常伴隨著鯡魚群出沒，保護鯡魚群，而有「鯡魚王」、「海魔王」之稱。日本民間流傳，當龍宮使者出現在淺灘上，表示深海有地殼變動的現象，可能是地震的前兆。

根據福井新聞報導，1月4日下午兩點左右，在敦賀市赤崎堤防處正在和祖父釣魚，一對十歲和七歲的小兄弟發現了在水裡游動的龍宮使者。拍下龍宮使者靠近堤防的畫面後，龍宮使者還持續在周圍遊了二十分鐘左右。原本就喜好閱讀魚類圖鑑的哥哥表示，「發現深海魚類出現在淺灘感覺很不可思議。」

龍宮使者第二次出現則是在6日中午十一點左右，當時正在松原海岸跑步的松陵中學棒球隊發現了全長2.4公尺的龍宮使者屍體被浪花打到岸上。其中一名男性隊員非常興奮地表示，「我第一次在電視以外的地方看到！」

除了龍宮使者之外，去年年底，在同縣小濱市，則是發現了「大王烏賊」從海上漂流過來的屍體，大王烏賊全身雪白、全長六公尺，也令發現者嘖嘖稱奇。

去年十二月中，在福井縣小濱市發現的大王烏賊屍體。圖／福井新聞
去年十二月中，在福井縣小濱市發現的大王烏賊屍體。圖／福井新聞
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