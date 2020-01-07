影／比目魚站立游泳「好可愛」 網友全歪樓：料理很美味耶

鰈魚浮上水面向人類要求飼料的動作，令人憐愛。圖／Twitter 分享 facebook

本月二日，仙台海洋森林水族館官方推特上PO出一篇貼文：「我們家的鰈魚很可愛，想讓你們看看」。貼文的影片裡，出現了數隻鰈魚，浮上水面拍打著水花，可愛的模樣惹人憐愛。

根據日本媒體Withnews的報導，這種魚是「亞洲油鰈」，日語稱做「婆鰈」或「母母鰈」，另外中文中也有「油扁」、「小嘴」、「泡鰈」等稱呼，屬於鰈科，在日本是餐桌上常見的食用魚類。鰈魚是比目魚的一種，兩眼都聚集在「右臉」，和兩眼都聚集在「左臉」的鮃魚相反。

Withnews也採訪了海洋森林水族館的副館長和田淳太，他表示，當時剛好經過水槽旁，聽到噗通噗通的聲音，就拍攝了下來。鰈魚們看到和田靠近，就紛紛浮上水面發出噗噗噗的聲音，拍打著水面。直到和田走到看不到的地方，才又沉回水中。

「飼育員告訴我說，他們應該是想要我餵他們吃東西了。」和田副館長表示。一般而言，鰈魚通常是聚集在水底居多，會像影片這樣「站立」著游泳，實屬難得。這種像是青蛙一般的表情，也是和田希望分享給大家的重點之一，「我後來才想到，婆鰈在仙台，是過年時節不可或缺的食用魚種，看來我剛好挑在一個好時間點貼出這篇文呢。」

許多網友看到鰈魚可愛的模樣，紛紛大呼：「好美的鰈魚」、「泳姿很美！」但是也有很多網友直覺「想吃！」、「醬煮最棒」、「配飯很好」、「炙燒比目魚是人間美味！」