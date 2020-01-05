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3大絕跡蝴蝶標本 興大一次看夠

2020-01-05 23:54聯合報 記者喻文玟／台中報導

興大、科博館合辦「興潮蝶起．BetterFly」特展，現場放大各種蝴蝶蛹的形態模...
興大、科博館合辦「興潮蝶起．BetterFly」特展，現場放大各種蝴蝶蛹的形態模型。 記者喻文玟／攝影
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中興大學、國立自然科學博物館合辦「興潮蝶起．BetterFly」特展，在興大圓廳展出1年。特展最珍貴是有楊氏淺色小豹蛺蝶、帝王蝶、大紫斑蝶3種已滅絕的蝴蝶珍貴實體標本，還有台灣早期蝴蝶加工使用的工作桌。

興大昆蟲系與科博館有密切交流，一起策劃「興潮蝶起．BetterFly」；台灣曾有「蝴蝶王國」美譽，特展以時間軸貫穿蝴蝶的過去、現在、未來。

最珍貴是昆蟲標本館的鎮館之寶「楊氏淺色小豹蛺蝶」、 科博館「帝王蝶」和「大紫斑蝶」，這3種蝴蝶曾飛翔在台灣，現已絕跡。

1997年發表楊氏淺色小豹蛺蝶，是楊仲圖教授在1964年於梨山採得。記者喻文玟／...
1997年發表楊氏淺色小豹蛺蝶，是楊仲圖教授在1964年於梨山採得。記者喻文玟／攝影
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昆蟲系主任杜武俊教授指出，1997年發表楊氏淺色小豹蛺蝶，由楊仲圖教授1964年於梨山採得，之後再無人在野外見過，一命名就成為「已滅絕之新分類群」，全世界僅有的2件標本保存在興大昆蟲標本館。

科博館典藏的帝王蝶與大紫斑蝶，是由漢斯・紹達 （Hans Sauter） 1908-1909年採集，是德國昆蟲研究所捐贈超過百年歷史的標本。

興大、科博館合辦蝴蝶展，現場有科博館典藏已滅絕的帝王蝶和大紫斑蝶標本。 記者喻文...
興大、科博館合辦蝴蝶展，現場有科博館典藏已滅絕的帝王蝶和大紫斑蝶標本。 記者喻文玟／攝影
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興大昆蟲系教授楊曼妙指出，特展長達1年，上半年介紹台灣「蝴蝶王國」美名由來與成因，早期蝴蝶加工業發達，蝴蝶研究史和保育做得很完整；後半年加入原住民與漢族的蝴蝶文化，及蝴蝶多樣生態的行為介紹。

紫斑蝶原住民博物館中興大學

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