金門首見龍鳳牛 牧場視為吉祥物

人類生龍鳳胎已不常見，牛生龍鳳胎更罕見。金門良金牧場去年耶誕節首次誕下龍鳳胎，是金門首次出現的「龍鳳牛」，地方人士嘖嘖稱奇。金門縣畜試所資深獸醫都表示首次見到。業者則表示這對黃牛姊弟將會成為牧場的「代言牛」，終生不會宰殺，讓牠們終老成為「鎮場之寶」。

人類生雙胞胎機率約百分之一點一，已算不易，「龍鳳胎」機率更低；近日良金牧場產下「龍鳳牛」更稀少。獸醫指牛是單胎生物，產下雙胞胎很少見，一般預估機率為5萬分之一，龍鳳胎又更難得，機率還要更低。

畜試所資深工作人員表示，金門現有大小牧場將近50處場，飼養約5800頭牛，先前偶爾聽說「雙胞胎牛」出現，但卻是首次聽說牛生下龍鳳胎，「其實兩岸都很少聽過」。

畜試所表示，根據相關統計，母牛要產下同性別雙胞胎機率約5萬分之1，但是要產下「龍鳳胎」的機率則又更低，機率不到10萬分之1。

金門良金牧場日前誕下一公一母的雙胞胎「龍鳳牛」，不少人認為2隻小牛長得很像。 記者蔡家蓁／攝影 分享 facebook

良金牧場的龍鳳牛依照金門縣防疫所牛籍登記規定，7日內報戶口，今年元旦申報牛藉並注射疫苗，成為金門2020年的前2隻新生牛。良金牧場企劃經理薛柔辰說，牧場喜獲「龍鳳牛」讓人很開心，覺得是迎接新年的好兆頭。

薛柔辰說，這對「龍鳳牛」將會成為良金牧場「代言牛」、「吉祥物」，讓牠們自然終老，未來有機會也帶到店裡當活廣告，讓民眾合影。為慶祝誕下「龍鳳牛」，今天漁村工廠總店及貞節牌坊店溫體酒糟牛肉麵3人同行1人免費，分享喜悅。