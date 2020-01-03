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小心熊出沒利稻小熊健檢脫逃 台東林管處誘捕

2020-01-03 19:17中央社 台東縣3日電

台東縣海端鄉利稻小熊Litu（利篤）居然脫逃了。圖／台東林管處提供
台東縣海端鄉利稻小熊Litu（利篤）居然脫逃了。圖／台東林管處提供
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闖入台東南橫利稻部落抓雞被誘捕的利稻小熊Litu，昨天健檢破壞雙重門籠脫逃。林務局台東林管處已放置有蜂蜜的誘捕籠全力搜尋，民眾不必擔心。10月齡的Litu體重36.7公斤。

台東林管處表示，目前照養團隊已全數動員，照養團隊成員先前也有照養南安小熊經驗。特生中心工作人員表示，當天傍晚目擊疑似利稻小熊的身影出現在熊舍下方草叢，推測小熊仍在籠舍附近行動。

台東林管處今晚表示，2日中午醫療、照養團隊為兩隻小熊進行健檢及安排進入野訓場，當Ｍulas順利進入野訓場期間，Litu趁機破壞加固的鐵網跑出籠舍。

特有生物中心、照養團隊及台東林管處發現後，立即啟動誘捕機制，廣設誘捕籠、設置紅外線監視影像即時回傳系統以，以及24小時全程排班監控搜尋。透過布置小熊喜愛的蜂蜜、特調小熊粥等食物，吸引小熊接近籠舍或誘捕籠，以盡快尋獲利稻小熊。

去年7月底在台東海端鄉廣原部落和熊媽媽走失的熊妹妹Ｍulas，和去年9月闖入利稻村偷雞吃的Litu，經過台東林管處以漸進式合籠測試2週後，去年12月18日由照養員打開籠門，讓牠們在可以在沒有籠子隔離的情形下面對面親近。

結果兩隻小熊並沒有互相排斥的行為，顯示兩隻小熊可以合籠照養。約8月齡Ｍulas、體重27.5公斤；Litu則約10月齡、體重36.7公斤，身體都很健康。

台東林管處表示，小熊脫逃地點屬山谷封閉地形且無鄰近村落，民眾不必過度擔憂。因利稻小熊無主動攻擊性，如有民眾發現請勿驚慌，並即時通報特有生物保育研究中心低海拔試驗站，電話04-25911709。

在尚未確認狀況前，也提醒民眾勿前往附近區域山區，避免驚擾及影響搜尋作業。同時特生中心低海拔試驗站也已向當地派出所通報，請警方必要時協助當地秩序及安全維護。

台東蜂蜜健檢

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