保育類紅隼落網遭困 治癒後今重返大自然

一隻列為珍貴稀有的二級保育類野生動物「紅隼」日前在瓊林出海口旁，誤觸鳥網被困住，好在被地區資深鳥友許進西即時發現，趕緊解救下來並送往金門國家公園管理處，經金門縣野生動物救援暨保育協會檢傷與照養，已達野放標準，金門國家公園管理處在今天下午進行野放，讓牠重返大自然。

金門國家公園管理處表示，在去年的12月31日上午接獲地區鳥友許進西於瓊林出海口旁附近農田的鳥網上解下一隻列為珍貴稀有的二級保育類野生動物-「紅隼」，經金門縣野生動物救援暨保育協會王姓獸醫師初步檢傷，個體沒有明顯外傷，體態輕微偏瘦，初期不願進食，但經餵食照養一天後，個體開始能自行進食。

這隻保育類的紅隼，隨體態逐漸恢復後，評估個體飛行能力正常已達到野放標準，因此選在今天在原拾獲地周遭，由金管處長曾偉宏、副處長蘇承基及保育課長黃子娟等人，進行野放。

根據中華鳥會106年台灣鳥類名錄金門地區遷移屬性，紅隼為金門的不普遍冬候鳥，而根據eBird 資料庫歷年的資料統計，在每年7月至隔年4月已有觀察紀錄，顯示原在金門度冬的紅隼族群越來越穩定。紅隼主要活動於平原的草原、河口、草澤、農耕地等環境，常於空中懸停搜尋獵捕小型鳥類、鼠類及昆蟲為食。