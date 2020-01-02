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影／400綿羊「閱兵」步伐回家 登上英媒

2020-01-02 15:31世界日報 中國新聞組／北京2日電

齊齊哈爾400只綿羊列隊超整齊，好像軍訓過，登上英國報紙。影片截圖
齊齊哈爾400只綿羊列隊超整齊，好像軍訓過，登上英國報紙。影片截圖
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近日，一段羊群排隊齊步走的視頻走紅網絡，還登上英國每日郵報，這些羊每天跟主人一起回家時都會舉行一場宏大的綿羊「閱兵式」，牠們的「自律」震驚了互聯網。

綜合媒體報導，只見視頻中，400隻羊分成幾排，整齊地走在田間；期間，雖然有一些「不太聰明」的羊走出隊伍，但整體來講無傷大雅。這一幕逗樂了不少網友：這麼多羊走出閱兵步伐，太療癒了；另一部分網友則調侃，看著看著竟然餓了，這分明是標準的「趕烤」步伐。

這些羊的主人是一位24歲姓聶的小伙子，住在齊齊哈爾。他每天都帶這些羊去草場吃草，回家時，這些羊就自覺走成這樣整齊的隊列。

聶先生介紹，每次放完羊回家的時候牠們都會這麼走，而且一排裡面會有一個頭羊，後面的羊都跟著牠走，「可以說就屬於我家羊這麼走，一般的都不這麼走。」他還表示，400隻羊每天都是一起出去，每隻他都認識，都有名字，如果哪隻羊掉隊喊牠的名字就會走回來了。

可是，這些羊為什麼會這麼走呢？主人專門訓練過嗎？聶先生表示，其實這和溝有關係，羊回家的田間道路是壟台和溝相間，走壟台的話會扎蹄子，走溝裡的話就不扎了。

聶先生說，他的400多隻羊每隻都有名字，只要一喊牠們的名字，那隻羊就會應場而至。主人為他的羊隊拍了三段短視頻，上傳到社交網絡上，立即引起瘋傳，總點擊已超650萬次。

網友們都被這些羊的可愛「成就」逗壞了，很多網友開起了善意的玩笑，「真是流動的羊肉串啊。」

北京

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