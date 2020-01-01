即將告別豬年 來北市動物園一窺可愛豬鼻蛇

農曆豬年即將說掰掰，而台北市立動物園兩棲爬蟲館的豬鼻蛇，擁有一對像豬的鼻子，體型比起其他蛇類肥短許多，堪稱蛇類界可愛代表，且當豬鼻蛇遇到危險時，還會戲精上身表演「裝死」，但人工照養的豬鼻蛇，已不太有類似行為，民眾想觀察豬鼻蛇演技雖會撲空，但仍是克服對蛇類恐懼症的首選。

每當自然課介紹到屬於爬蟲類的蛇時，總有一群人聞之色變，開始害怕起來，但並不是每種蛇都長得可怕而且兇猛，台北市立動物園推薦大小朋友，可去園內兩棲爬蟲館認識豬鼻蛇。

動物園表示，豬鼻蛇擁有一對像豬一般的鼻子，體型比起其他蛇類來得肥短許多，生長於乾燥沙地和矮草原，平時善於鑽土捕食，具有極高的掘土本能，所以在飼養環境方面，保育員們會量身打造可以向下挖掘的飼養箱，讓牠們依舊保持掘土本能。

此外，說到誰是兩棲爬蟲界的影帝影后，豬鼻蛇絕對可以拿到冠軍寶座，動物園指出，豬鼻蛇生性溫馴，在遇到危險時，會模擬毒蛇將頸部撐開，發出「嘶嘶」聲響，或是快速扭動身體，或精上身表演原地「裝死」，讓敵人誤以為牠們是真的死掉了。

不過，動物園表示，「裝死」難不倒每天照顧牠們的保育員，所以人工照養下的豬鼻蛇，不太會出現裝死的行為，若想要觀察豬鼻蛇「裝死」演技的民眾，在兩棲爬蟲館可就要撲空了。