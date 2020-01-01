今起全面禁止象牙買賣 最重關5年還罰150萬元

今天開始台灣全面禁止象牙相關製品買賣。農委會2018年7月修正野生動物保育法施行細則，增訂保育主管機關得廢止保育類野生動物產製品買賣與陳列、展示原同意文件規定，並明定今年1月1日起全面禁止買賣象牙，違者最高處5年徒刑及併科150萬元罰金。

聯合國國際自然保護聯盟在「2016年大象現況評估報告」指出，野生非洲大象族群2006年調查結果尚存50.8萬頭，至2015年僅剩41.5萬頭，族群數量大幅減損約20%。報告也指出，象牙的利用與盜獵是大象野生族群生存最大威脅，因此2016年10月在南非所舉辦的瀕臨絕種野生動植物國際貿易公約締約國會議大會，各國代表討論決議，呼籲各國關閉國內合法象牙買賣市場。

林務局表示，野生動物保育法在1994年全文修正時，即依據該法第16條規定，原則禁止象牙製品買賣及在公共場所陳列、展示，但考量法規修正時，相關藝品、刻印業等留有大量庫存，全面禁售會嚴重影響生計，為保障相關業者權益，1995年訂定庫存象牙產製品管理補充說明作為落日條款。因此，當年申報的庫存象牙產製品，經主管機關核准後許可買賣，作為法規修正後降低產業衝擊的緩衝措施。

林務局與刻印、珠寶藝品業者代表多次座談會，基於「庫存象牙或象牙加工品」買賣緩衝措施已有25年，已非相關業者主要營業項目，為保育瀕危非洲象族群、維護全球生物多樣性，2018年公告修正野生動物保育法施行細則草案，明定今年1月1日起國內象牙商業交易將正式終結，所有象牙製品不得再買賣。

林務局強調，所有象牙產製品今年1月1日全面禁止買賣，原屬「庫存象牙或象牙加工品」陳列、展示須經縣市政府審查許可。違者依同法第40條可處6月以上至5年以下有期徒刑，得併科30萬元以上、150萬元以下罰金。