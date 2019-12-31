新竹動物園元旦照常營業 6大攻略及周邊景點免費暢遊

新竹市立動物園元旦正常營運，市府也推出新竹市立動物園必訪的6大亮點，包括歷史建築「大象門」及故事屋、大鳥籠、親子餐廳這三大讓親子休憩的秘密空間，還有新竹公園裡其他免門票就可遛小孩的好去處，讓大家在2020年第一天暢遊新竹公園。

市府表示，動物園2號門「大象門」由日本設計師模仿德國哈根貝克動物園大門所建造，這次動物園重整，團隊為找出大象門最真實的色調，一層層落漆，最後整整脫了13層，才顯現出大象頭最原始的藍綠色，現在許多民眾都還收藏著兒時與大象門的合影，重新開幕後也歡迎再來拍一張「時空還原照」。

從大象門進入後，第二大必去之處，就是右手邊人氣明星河馬樂樂的家，新家生活空間變2倍，小小孩還能透過超低玻璃觀景窗，看樂樂吃飼料或走上岸搖頭晃腦的樣子，讓爸媽不用再把孩子舉高高。園區內有一條超神秘的「雨林通道」，有機會能在30公分內的距離，看到孟加拉虎雙胞胎兄弟六福、來福，及紅毛猩猩Baby。

親子行最需要「爸媽充電、小孩放電」休憩空間，動物園推薦「孩子開心、爸媽放心」的親子空間，包括大象綾子過去居住的空間，現在成為「故事屋」，裡面收藏動物園黑白歷史影片等珍貴素材，還有專人講解互動，讓孩子體驗寓教於樂的「動物檢定」活動。

市府也保留舊時大鳥籠，並在裡面設置攀爬繩網、外圍鋪設沙坑，搖身變為兒童探索樂園；如果餓了或累了，歡迎爸媽到1號門(食品路側)，有如美術館般的絕美親子餐廳「森林食堂」，白色簡約俐落的造型配上大片玻璃帷幕，讓用餐民眾透過落地窗，可以眺望高草疏林區的伊蘭羚羊，「一邊看羚羊一邊享用餐點」，充電後、再繼續探索動物園。

新竹市立動物園周邊還有免門票無限暢遊的昆蟲館、氣象站、大沙坑和新竹市立圖書館動物園分館，由舊中廣播音站改造的「昆蟲館」，除了赫克力士長戟大兜蟲、蘇卡達象龜、食蛇龜、鬆獅蜥與變色龍外，現在眼鏡凱門鱷、大鱷龜、鳳頭鸚鵡與灰鸚鵡都正式入住昆蟲館新家。

日治時期興建的氣象站，如今成為親子生活書店；鄰近的大沙坑全長近100公尺，並擁有3種不同類型的沙池，堪稱北台灣最長的特色沙坑遊憩設施；百年大道旁位於地下一樓的動物園圖書館，也是親子必訪之地，文化局打造出溫馨的閱讀空間，收藏許多動植物生態圖書，讓孩子盡情吸收知識。