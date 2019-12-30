三大珍獸之一 泰國侏儒河馬寶寶取怪名「滷肉」

新生的侏儒河馬寶寶被命名為「滷肉」。圖／ Facebook 分享 facebook

泰國中部春武里府的綠山野生動物園（Khao Kheow Open Zoo）上個月為新生的侏儒河馬舉行命名票選活動。本月28日，票選結果出爐，侏儒河馬寶寶將被取名為「滷肉（หมูตุ๋น，Mootoon）」。

綠山野生動物園於十月底迎接新生侏儒河馬寶寶的到來，11月27日，園方在Facebook上舉辦了命名票選活動，從「หมูตุ๋น（Mootoon，滷肉）」和「คากิ（Kagi，蹄膀）」兩者中擇一為侏儒河馬寶寶命名。最後，由「滷肉」以65%的得票率脫穎而出，成為侏儒河馬寶寶的新名字。

根據朝日新聞報導，侏儒河馬被和貓熊、歐卡皮鹿並列世界三大珍奇動物之一，和生活在水中的河馬不同，主要棲息在森林當中，體重僅僅約河馬的十分之一，外表和家豬類似。

泰國習俗中，原本就有分取「正名」（ชื่อจริง）和「乳名」（ชื่อเล่น）的習慣。一般泰國人正式登記的正名，往往冗長難唸，因此「乳名」反而成為最常互相稱呼的方式。甚至，由於泰國人會為改運等等原因頻繁改名，「乳名」反而成為伴隨一個人一生的真正「本名」。同時，為了避邪，泰國人的乳名往往千奇百怪，可以是各種動植物或水果蔬菜等，因此，這次命名活動也可以被看作是泰國文化的一種有趣體現。