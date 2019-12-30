國家海洋研究院 展現首年研究成果及未來研究目標

肩負國家海洋智庫重任的海洋委員會國家海洋研究院，今天上午發表首年研究成果，過去一年來，重點在推廣海洋生態教育，針對鯨豚及臺灣白海豚保育、阿美族海洋文化、重現跨越黑潮航海歷史等，舉辦相關講座、訓練、體驗營，並推動建置「海洋資源博物館」

今天到場的有海洋委員會主任委員李仲威、中山大學校長鄭英耀等產官學研界代表，院長邱永芳細數自籌備處成立以來多項成果，同時展望未來，強調新年度將全力推動6大工作重點。

李仲威表示，國家海洋研究院成立時間雖然只有8個月多，卻是一個很有戰力的團隊，無論在學術交流合作、科學研究、法律制定、推廣海洋生態教育及歷史文化等，都有豐碩成果，未來希望在5年內培育100名的專業人才。

邱永芳說，過去海洋相關研究四散各部會、研究中心、大學、民間單位等，可以想見籌備過程不會太容易，需要多方聽取意見、反覆討論。但團隊有衝勁，像籌備時期接到任務要協助研擬海洋基本法，3個月內召集7次研訂會議，完成草案初稿送海洋委員會，今年11月順利三讀通過。

邱永芳指出，海研院已與英國勞氏檢驗機構、亞洲海洋哺乳動物擱淺組織網及交通部港灣運輸研究所簽署合作備忘錄，在科學研究上彙集大數據，建置全國海洋資料庫、預測海廢流向，在政策上協助研擬海域管理法、凝聚海洋文化政策共識。

在推廣海洋生態教育，邱永芳說，國海院針對鯨豚及台灣白海豚保育、阿美族海洋文化、重現跨越黑潮航海歷史等，舉辦相講座、訓練、體驗營，推動建置「海洋資源博物館」，讓民眾能從多元面向認識台灣海洋歷史文化之美。

邱院長強調，新的一年將針對海洋能等再生能源、離岸風電場生態環境、政策文化推廣、海洋水文觀測、智慧化地形變遷監測及侵退防治、發展永續海洋產業等6大工作重點衝刺，盼連結海洋新科技，打造藍海新經濟。