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「薑母鴨飛走」主人急壞了 網友憂：這天氣恐凶多吉少

2019-12-27 10:30聯合新聞網 綜合報導

一名飼主因為所飼養得鴨子走失，急忙求助網友協尋，但因為鴨子名字是「薑母鴨」，也讓...
一名飼主因為所飼養得鴨子走失，急忙求助網友協尋，但因為鴨子名字是「薑母鴨」，也讓網友開玩笑地說恐怕「凶多吉少」。 圖／翻攝自「草屯人」臉書
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養寵物最擔心的就是寵物走失，一名飼主表示去買東西時，養的鴨子飛走了，他急忙在臉書上貼出照片，希望網友幫忙尋找通報，但由於大陸冷氣團來襲影響，許多網友看到這篇協尋啟事後也不免擔心這隻鴨子恐怕「凶多吉少」。

請大家幫幫忙協尋薑母鴨」，這名飼主昨天（26日）在「草屯人」臉書粉絲團貼出所飼養的鴨子照片，他表示這隻取名為「薑母鴨」的鴨子不是第一次飛走了，他昨天去買蛋餅時「薑母鴨」又趁隙不見了。原PO說「薑母鴨」有時一激動就會飛起來，一飛起來就不太想降落，前幾天還因為走失被送到派出所，這次再次飛走讓原PO急得像熱鍋上的螞蟻，趕緊貼文請求網友協尋，「若有在路上看見一隻鴨子看到人就一直叫就是牠了」。

許多網友看了開玩笑地說「今天我如果是鴨子，你把我取這個名字我也會逃跑」、「幫牠改個名字啦！牠是不是一直覺得生命被威脅才離家出走的」、「這個天氣走失，真是很容易變成一鍋」、「叫薑母鴨千萬不要經過薑母鴨店」、「我看你要去薑母鴨店找了」、「怎麼會在這麼需要牠的季節失蹤？」、「這天氣，我看是凶多吉少了」。

也有網友提供方法，建議飼主可以這麼做防止走失，「可以戴GPS定位項圈，寵物專用」、「下次幫牠做電話吊牌」、「飼主真的要關好啦！把牠關浴室好了」、「如果有找回，可以把牠一邊翅膀剪掉，牠就比較不會飛」。

薑母鴨
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