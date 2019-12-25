Mulas和Litu成功送作堆 黑熊兄妹相依入睡

和熊媽媽走失的廣原小熊Mulas和利稻小熊Litu成功合籠，不僅相伴嬉戲、相依入睡，今天還一起度過耶誕節。熊粉期盼將來野放後，2隻小熊也能一起長長久久。

今年7月底在台東海端鄉廣原部落和熊媽媽走失的熊妹妹Mulas和今年9月闖入利稻村偷雞吃的熊弟弟Litu，經過林務局台東林管處移到野外照養2個月，最新狀況曝光。

台東林管處表示，目前Mulas約8月齡，體重已達27.5公斤，Litu則約10月齡，體重為36.7公斤，身體都很健康。原本分開照養，18日開始測試合籠照養，相當成功。

林管處長劉瓊蓮今天表示，Mulas和Litu在沒有籠子隔離的情形下面對面親近，結果2隻小熊並沒有互相排斥行為，顯示兩隻小熊可以合籠照養，也確認牠們未來可以一起進入野化訓練。

劉瓊蓮說，合籠過程採漸進式，先以視覺和嗅覺的接觸，再到不同程度的物理性接觸，於12月18日順利讓Mulas和Litu正式見面；2隻小熊初次碰面都有些許緊張。妹妹Mulas體型雖小但較為主動強勢，不到半小時的時間雙方互動熱絡，相互輕咬拍打，行為互動良好，第一日夜晚兩兄妹就相依入睡。

劉瓊蓮說，2兄妹除了一起玩耍外，也觀察到會分享食物給對方，例如地瓜、南瓜、巒大花楸等，藉由食物分享向對方示好展現友善的一面。

另外，雙方也有互相學習的行為，原本Litu不愛的食物，而Mulas會叼食物到Litu面前吃，Mulas吃過後Litu就會願意嘗試並食用，目前相互為伴彼此學習。

Mulas和Litu合籠成功，可以相伴嬉戲，在寒冬裡互相取暖，一起歡度溫馨的耶誕節，有熊粉期待將來野放後是否還能再一起。

台東林管處表示，「這個問題介於可以與不可以之間，為何這麼說？就像人與人相處一樣，有些人你一看就知道自己會跟他不合，有些則是一看就知道他是自己的好麻吉」。

台東林管處表示，動物們也是一樣的，需要經過一段時間的認識磨合，才有辦法相安無事的住在一起，這樣把不同動物個體飼養於同一個空間，稱為「併群」。

「併群」其實是一個專業又危險的技術，在過程中，動物可能會有嚴重的衝突發生，還有可能會受傷。照養員必須要對動物的行為瞭若指掌，才能分辨哪些是友善或是不友善的行為表現，還要能閱讀空氣，判斷現在究竟是充滿著夢幻泡泡、還是一觸即發的驚險瞬間。

台東林管處表示，「併群」要循序漸進，從一開始讓彼此熟悉氣味，到局限性的物理接觸，逐漸加大接觸面積，最後才會讓動物處在同一個空間，目前看起來Litu和Mulas的互動十分友善，大家可以一起集氣，為牠們加油，或許野放後有機會再一起。