打開候選人的書櫃...洪秀柱最愛的書是「烏合之眾」

什麼書讓宋楚瑜讀白了2根頭髮？而洪秀柱最喜歡的2019之書竟是「烏合之眾」！大選將至，為讓選民更多了解政治人物都讀些什麼書，TAAZE讀冊生活網路書店邀請總統與立委候選人宋楚瑜、洪秀柱、吳思瑤、高嘉瑜、范雲等人，提供他們2019年最有感的一本書，以及私人書櫃的藏書，讓選民一窺政治人物書櫃裡的秘密。

今年77歲的宋楚瑜，表示自己最有感的書是年輕時讓他讀白兩根頭髮的「Political Order in Changing Societies(變化社會中的政治秩序，1968年出版)」。宋楚瑜透露，作者杭亭頓(Samuel P. Huntington)在書中指出，改革是雙面作戰，「求學時讀白了我2根頭髮，卻讓我窮盡44年去實踐。」

暱稱「小辣椒」的洪秀柱，認為「烏合之眾(he Crowd: A Study of the Popular Mind)」是她2019年最有感的一本書。該書是心理學大師古斯塔夫．勒龐於1895年首次出版的經典，以顛覆性的視角，分析了自工業時代到來後群體心理的產生、種類、特點及影響。

古斯塔夫在書中表示：群體不善推理，卻又急於行動。洪秀柱認為，個人在群體中，容易受人影響，所以對於任何訊息都要理性思考，避免被人擺佈成為傀儡，要有自我獨立思考空間。洪秀柱書櫃的書單還包括「人類大歷史」、「真確」、「李光耀觀天下」、「怦然心動的人生整理魔法」。

范雲2019年最有感的一本書是「我們都要好好的：無人知曉的獸醫現場」。她表示，動物是純真的，獸醫師也是，帶著熱血要去協助動物治病的年輕獸醫師，卻發現在獸醫院現場『我們都要好好的』卻是一件困難的事情。為什麼？」范雲呼籲大家要聽聽該書作者陳凌心聲：「我們還能作些什麼，讓動物、獸醫師與我們，都能真的好好的。」

身為女性政治人物、大學教授，范雲書櫃還有「柄谷行人談政治」、「手繪台灣人四百年史」、「誰在暗中眨眼睛」、「酒杯裡的世界史」等書籍。