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青海湖育魚18年 救回瀕危物種

2019-12-25 00:24聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

青海湖裸鯉救護中心24日披露，自2002年青海湖封湖育魚至今的18年間，已有1.4062億尾青海湖裸鯉魚種，通過人工增殖放流回歸青海湖，實現裸鯉資源恢復和流域內生態環境穩定。

青海湖湟魚放流能起到加強繁殖的作用，圖為今年6月11日第十二屆青海湖裸鯉增殖放流...
青海湖湟魚放流能起到加強繁殖的作用，圖為今年6月11日第十二屆青海湖裸鯉增殖放流暨觀魚放生節的放流幼魚。 中新社資料照
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中新社報導，青海湖裸鯉俗稱「湟魚」，為高原土著魚類，也是青海湖「水—鳥—魚」生態鏈中的核心物種，2004年青海湖裸鯉被列入《中國物種紅色名錄》瀕危物種名單中。 青海湖裸鯉救護中心主任史建全表示，業界將增殖放流視為能够快速補充生物群體數量、恢復物種種群結構、增加水生生物多樣性的重要方式，增殖放流對於防止物種滅絕，保持生物多樣性具有積極意義。 青海湖裸鯉增殖放流中，親本採集、人工授精需在青海湖周邊多條淡水河道中完成，而在青海湖周邊增殖放流站人工孵化後的水花魚苗會被轉運至西寧淡水人工池塘進行1年左右的培育，待來年6月至8月間復次放歸青海湖。

青海湖裸鯉救護中心提供數據，2002年時青海湖裸鯉增殖放流尾數僅有336萬尾，而在2019年時，這個數據達到1271萬尾，同時增殖放流青海湖裸鯉規格亦從2002年的體長1.4厘米（0.0077克）個體增至2019年體長10厘米（10克以上）個體。

史建全說，青海湖裸鯉增殖放流規模逐年擴大與官方投入和科研成果進步呈正相關。根據多年育種經驗和觀察，在青海湖高鹽高碱的情況下，體長7.5厘米以上魚苗生存能力更強，成活率在90%以上。

青海省生態環境廳上月發佈數據顯示，青海湖水體面積達4549.38平方公里，與2018年同期相比擴大20.08平方公里，達到19年來最大值。

他說，青海湖面積的擴大，不僅延緩了其水體鹽碱濃度逐年增大，同時地表徑流增加也使得水體中的微生物、有機物進一步增加，為青海湖裸鯉提供了充足的餌料。

據青海湖裸鯉救護中心統計數據顯示，青海湖裸鯉資源蘊藏量已達到9.3萬噸，較2002年保護初期的2592噸增長34.87倍，其中人工增殖放流對青海湖裸鯉資源量恢復貢獻率超過23%。

淡水河

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