拯救保育類動物 獸醫師成立東部首間野生動物救傷中心

全台每年平均有逾7800件的野生動物救傷案，等於每小時就有一件野生動物救傷案件，但農委會「野生動物保育」預算卻逐年銳減，不僅經費捉襟見折、人力吃緊，東部甚至迄今沒有野生動物救傷中心。近日有一群民間獸醫師自力救濟，發起募款行動在台東池上成立東部第一間野生動物救傷復健中心，拯救稀珍動物。

近年來，大眾愈加重視石虎、台灣黑熊等「明星」野生動物權益，但黑熊大本營的台灣東部迄今卻沒有一間野生動物救傷中心。月前花蓮就傳出一頭斷掌台灣黑熊「二度」誤觸山豬吊陷阱，民間不少動保專家、醫護人員上山進行醫療工作，卻發生購置的輸送籠與急救器材無處可放，只能借放在東部台灣黑熊教育館；且就算要運送外地救助，東部也缺乏相關安置空間，成黑熊保育漏洞。

台灣野灣野生動物保育協會綦孟柔表示，由於東部沒有野生動物救傷中心，每年平均有20隻保育類穿山甲被通報受傷後，須送到屏科大保育類野生動物收容中心。近日也發生一起穿山甲遭流浪狗咬傷，但24小時後送到屏科大進行治療，「尾巴已壞死必須截掉一大部分，若當時馬上能處理，截肢的部分也許不會這麼多」；過去也有重傷的山羌錯過急救的黃金時間，最終只能安樂死作結。

綦孟柔表示，野生動物救傷中心不同於一般獸醫院，一方面救傷中心對於犬貓之外的野生動物，如穿山甲、食蟹獴，甚至是台灣黑熊，較有相關醫療救傷經驗；且收容區域也會與家寵區隔，避免動物間的疾病傳播。更重要的是，野生動物後續應回歸山林，救傷中心提供野生動物的野放訓練空間及專業技術，「這是獸醫院做不到的」。

目前全台共有6座野生動物救傷中心，包括南投特生中心、北市立動物園、中興大學獸醫院、成大海洋中心、屏科大野生動物收容中心、屏東海生館，北中南東獨缺東部。據了解，花東地區每年通報約400隻野生動物救傷案件，花蓮、台東則由民間獸醫院承接初步醫療，重大救傷、後續收容及野放工作往往需向北送北市立動物園、或南送屏科大野，但一來一往卻可能錯過黃金救援期。

但根據林務局網站顯示，「野生動物保育」經費卻逐年減少，從95年2億8000萬元，到108年只剩3000多萬元，整整少了近2億5000萬元。

東部長年缺乏野生動物救傷中心，民間動保人士只好自力救濟，一群獸醫師近年創立野灣野生動物保育協會，本月展開募款工作，在台東池上要打造東部第一間野生動物救傷復健中心，盼群眾募資拯救稀珍動物。

野灣協會表示，該地點原址為台糖牧野度假村，目前為150坪閒置空間，目前承租下來，本月20日起展開2020年營運經費募資計劃，分為三期，第一期募款將以救傷中心的內部裝潢及設備為主，目標金額為250萬元。

台大獸醫學院教授周晉澄表示，東部野生動物多、人口少，動物救助的人力對比都會地區也少許多，目前多為民間獸醫院或地方動保人士主動出擊、救助受傷的野生動物，未來若能有一個救傷中心，有助於提升地方動物權益。

林務局則表示，林務局整體經費從106年約3億元，提升到108年6億元以上，且經費多用於動植物的生態保育上，像國土綠網等很多計畫都涵蓋野生或瀕危動物保育，只是分布在不同計畫當中，較難一一估算。

至於東部遲未建置野生動物救傷中心，林務局說，東部比起西部開發相對少，環境較自然，大部分受傷的野生動物只需要簡單醫療就可以野放，不用長期收容。目前野生動物救傷屬於地方政府動保處業務，會與當地動物園等單位長期合作，若有需要就可收容或緊急處置，但林務局也會採納外界意見，評估未來東部是否需要設置緊急收容處置之處。

野生動物救傷復健中心募款計畫：

https://wildonetaiwan.neticrm.tw/civicrm/contribute/transact?reset=1&id=3