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「活體裝飾」油漆龜再現？ 動保志工：非常痛心

2019-12-22 20:23香港01 記者呂諾君、鄧詠中／報導

昨（21日）再有市民指，在金魚街拍得有水族店放出這些七彩龜產品，並標價50元一隻...
昨（21日）再有市民指，在金魚街拍得有水族店放出這些七彩龜產品，並標價50元一隻。 圖／香港自然生態論壇 HKWildlife.net臉書社團
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內地網站不時見有「七彩龜」售賣，賣家用上「炫彩」、「網紅」等字樣招徠，實則是在烏龜的龜殼塗上不同顏色和圖案，再將活生生的烏龜放入盒中「包郵」售賣。這些「活體裝飾」繼去年被發現殺入香港，昨日（21日）再有市民拍得，旺角金魚街有水族店售賣這些七彩「油漆龜」，價錢為50元一隻，令人嘩然。有動物義工指，龜殼被塗上油漆對龜隻來說是慢性折磨，「喺香港咁文明嘅地方發現虐待動物嘅事，真係非常痛心。」

在內地網站如淘寶等輸入「七彩龜」，就會見到不少相關的「油漆龜」產品。只見該些體型甚小的巴西龜，龜殼被畫上受歡迎的卡通人物，或是一些顏色鮮豔的幾何圖案。從相片可見，除了龜殼之外，部分油漆還沾上烏龜的頭、眼及爪。《香港01》去年十月曾報導，旺角有水族店開始售賣油漆龜，在記者詢問之下，店主確實由抽屜拿出「油漆龜」。當時專家表示，烏龜吸收到龜殼上油漆的毒時會中毒，而直接接觸亦會造成皮膚潰爛，惟漁護署人員到場巡查後，未有在店內發現「油漆龜」或虐待動物的情況。

店員店主稱「冇見過」、「冇售賣」

昨日再有市民指，在金魚街拍得有水族店放出這些七彩龜產品，並標價50元一隻。記者今天與香港兩棲及爬蟲協會義工Victor到兩間涉事的水族店視察，只見他們的舖面都沒有放出「油漆龜」，未知是否事先已將產品收好。記者以顧客身份在其中一間向店員詢問時，店員起初表示「冇貨，要等老細返嚟」，其後該店店主出現，但表示有顏色的龜很難找，指「香港比較麻煩啲，大陸就多」，又稱人工有色龜「好平」，但「唔賣得」，「嗰啲十幾蚊隻，巴西龜嚟，我都未見過......人工有色龜唔賣得，漁護署會嚟捉。」當記者再三追問，老闆則表示「你要買有色嘅，我即刻攞支筆寫落去咪有。」

至於另一間店舖，當老闆被問到有否岀售「油漆龜」，他只連番表示「答咗你冇」，又指記者與Victor阻礙他做生意。當Victor表明身份，指除了油漆龜外，也關注店內金魚被逼在細小空間，老闆則指，「你買兩條咪唔逼囉」。

義工：屬慢性折磨，非常不人道

Victor指出，近年網上不時有人售賣油漆龜，而今年初及昨日香港均有店舖被發現岀售油漆龜，「喺香港咁文明地方，發現虐待動物嘅事，真係非常痛心。」他表示，龜殼屬於活組織，有血管及神經，形容在龜殼上塗上油漆是「非常殘忍」，亦非常不人道，「係一個慢性虐待，未必令烏龜有即時痛苦，除非係（油漆）滴咗喺在呼吸系統令佢窒息，但長時間接收唔到紫外光，吸收唔到營養，毒素有機會積聚喺肝腎，就會出現一個長期折磨。」

他又指，除了油漆龜，亦知悉有人擅自岀售海龜等瀕危動物，「瀕危動物要有來源證明，如飼養瀕危動物，或會觸犯相關犯例。」Victor又呼籲市民不要購買動物，如發現有人虐待動物，要挺身而岀，提醒大家如在市面上發現有龜被塗上油漆，可聯絡動物機構或報警求助，「因為有機會係涉及一啲虐待動物條例，我哋見到呢啲動物唔應該購買，同時亦應該以領養代替購買。」

昨（21日）再有市民指，在金魚街拍得有水族店放出這些七彩龜產品，並標價50元一隻...
昨（21日）再有市民指，在金魚街拍得有水族店放出這些七彩龜產品，並標價50元一隻。 圖／香港自然生態論壇 HKWildlife.net臉書社團
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文章授權轉載自《香港01》

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