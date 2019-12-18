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綠蠵龜纏網 澎湖岸巡及時救援

2019-12-18 18:25中央社 澎湖縣18日電

一隻保育類的綠蠵龜疑因覓食誤遭漁網纏住，所幸被澎湖鳥嶼安檢所岸際巡邏發現，及時救援，今天搭船送往水試所澎湖海龜救護收容中心留置觀察。

海巡署第七岸巡隊副隊長鄭文豪表示，岸巡所屬鳥嶼安檢所安檢人員，昨晚在鳥嶼西側岸際執行巡邏時，意外發現有隻海龜遭漁網纏住，動彈不得，及時將牠送回所內安置，並通報澎湖縣政府保育科，確認是保育類的綠蠵龜。

由於晚間已無交通船，海龜只好暫時安置在安檢所內，今天上午搭船護送至水試所澎湖海龜救護收容中心觀察，擇期野放重返大海。

第七岸巡隊表示，這隻保育類的綠蠵龜，體長約47公分、體寬約42公分，並無明顯的外傷，狀況良好。

海龜安檢澎湖

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