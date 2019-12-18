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「忍了很多年！」何如芸婚變後同框她 浮腫憔悴樣曝光

海灘上驚見紫色透明「行走果凍」 專家揭密

2019-12-18 14:16聯合新聞網 綜合報導

海灘上發現紫色半透明的「謎樣生物」。圖擷自Byron Bay Community...
海灘上發現紫色半透明的「謎樣生物」。圖擷自Byron Bay Community Board
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澳洲一名民眾在拜倫灣（Byron Bay）的海灘上發現一坨半透明的紫色不名物體，鮮豔的顏色讓牠看起來就像是「行走的果凍」，照片曝光後立刻引起網友們熱烈討論，對此專家也表示這是一種很少在近海出現的稀有水母。

根據「太陽報」報導，日前澳洲一名女子（Jodie Clowes）到新南威爾斯的拜倫灣度假，卻在海灘上發現一坨不名物體，牠呈現半透明的紫色，外型奇特而且不規則，上面更佈滿了大大小小的顆粒，鮮豔的顏色和半透明的樣子就像是果凍，而女子湊近一看才發現這個不名物體疑似是水母。

事後女子將照片PO到臉書，立刻引起網友們熱烈討論，網友們紛紛表示「牠看起來很美麗，但很有可能會殺死妳」、「牠吃起來可能像是紅酒口味的果凍」、「會不會是有人把毒品藏在裡面才變成這樣」，也有網友表示可能是因為附近工廠將化學物質排放到海洋中，才讓水母變成紫色。

對此澳洲聯邦科學與工業研究組織（Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation）的浮游生物研究員朱利安（Julian Uribe-Palomino）表示，這個紫色物體很有可能是「皇冠水母」，但確切的品種需要親自檢驗才能得知，而這種水母主要生活在深海裡，很少會出現在近海，所以能在海灘上發現真的非常難得。

皇冠水母是一種巨大的水母，因外型像皇冠而得名，傘面呈圓盤形，直徑達到2、30公分，這種水母在墾丁佳樂水沖浪區也出現過，但牠極少被打上岸，而且具有劇烈毒性，因此海生館呼籲民眾不要被美麗外表欺騙而用手觸摸。

專家表示很有可能是只生活在深海，不常在近海出現的「皇冠水母」。圖擷自Byron ...
專家表示很有可能是只生活在深海，不常在近海出現的「皇冠水母」。圖擷自Byron Bay Community Board
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澳洲墾丁

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