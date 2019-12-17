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影／網友笑倒！黃金獵犬搶劫路人麵包 男試圖講道理牠不聽

2019-12-17 15:25聯合新聞網 綜合報導

男子被路過的黃金獵犬「搶劫」。圖／Twitter
男子被路過的黃金獵犬「搶劫」。圖／Twitter
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近日來，在美國推特上，一則影片蔚為話題。這段影片來自於TikTok抖音國際版，影片中，一隻黃金獵犬緊緊咬著路人男子的漢堡麵包，無論男子和飼主如何苦苦相勸，牠硬是不肯鬆口。

根據每日郵報報導，影片中的這隻黃金獵犬名叫墨菲（Murphy），住在美國麻州波士頓，當時和牠的飼主正在Trader Joe‘s超市附近散步，遇到了這名男子。墨菲偷偷地探進男子的手提袋裡，並且迅速地搶走了漢堡麵包。

之後一人一狗便卡在漢堡拉鋸戰中，這段好笑的拔河過程被男子的同行者Dorsa Amir拍下並上傳到網路，影片中可以聽到男子試圖跟墨菲講道理：「你不可以這樣隨便搶走路人的麵包！」

這段影片後來被其他網友從TikTok上轉載下來上傳推特，迅速地在推特上突破九十萬點閱。網友們紛紛在底下笑成一團：「笑倒」、「鋼鐵下巴耶」、「就把麵包給他啦！」、「墨菲喜歡麵包，他很誠實」、「墨菲定律：麵包歸我」。

拍攝者Dorsa Amir也在下方回覆：「忘了告訴大家，墨菲是一隻救護犬，而牠的飼主則是一名訓練師。請大家不要指責牠或罵牠，牠是一名天使。」並貼上了漢堡麵包最後被墨菲咬破一個洞的樣子。

被搶劫的麵包最後的「下場」。圖／Twitter
被搶劫的麵包最後的「下場」。圖／Twitter
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抖音漢堡寵物

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