外來種斑腿樹蛙蝌蚪 清缸、佳餚兩相宜

有水族養殖經驗的民眾，都知道需定時清理，避免剩下食物造成水質優養化，台北市立動物園的昆蟲館，請出「臨時幫手」的外來種斑腿樹蛙蝌蚪，牠們除了協助清理生態箱裡的食物殘渣，說不定還充作水棲昆蟲的覓食對象，可謂清缸幫手 、昆蟲佳餚兩相宜。

民眾到昆蟲館的水棲昆蟲區，常看到生態箱裡有蝌蚪，甚至已經長出4隻腳，和解說牌上標示的物種似乎完全不同，是保育員「累」了嗎？其實這些蝌蚪是保育員請來的「幫手」，協助將水棲昆蟲吃剩的食物殘渣清理乾淨，避免浪費食物，並達到零廚餘、保持水質穩定的目標。

台北市立動物園表示，自從開始徵集志工定期移除外來種斑腿樹蛙，保育員就從生態上掠食、捕食的架構思考，讓部分斑腿樹蛙蝌蚪，提供給肉食性的水棲昆蟲吃，結果發現蝌蚪也是清理生態缸的好幫手，會將掉落在石頭縫裡的食物殘渣全部吃光，比起保育員自己用水管來清除這些殘渣，顯得更有效率。

昆蟲館的水棲昆蟲區，龍蝨和負子蟲雖然都是吃肉一族，但覓食的方式各不相同，負子蟲具有刺吸式口器，捕食方式主要採坐等方式，當獵物在一定範圍內時主動出擊；龍蝨的幼蟲口器也是刺吸式，但咬住獵物會先釋放麻醉劑，等獵物停止掙扎後再釋放消化液進行吸食。

不過，這兩種昆蟲遇到蝌蚪，究竟是和平相處還是獵人與獵物的關係呢？園方指出，根據保育員觀察，龍蝨其實懶得捕食蝌蚪、寧願找腐肉來吃，而負子蟲比起捕捉蝌蚪，更喜歡「主廚推薦」的紅蟲。