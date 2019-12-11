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台灣飼育穿山甲破世界紀錄 22歲「穿胖」最年長

2019-12-11 15:34聯合報 記者魏莨伊／即時報導

台北市立動物園在穿山甲的保育與圈養繁殖成果，早已全球知名。1997年12月11日在台灣動物區誕生的「穿胖」，今天正好要慶祝22歲生日，打破世界紀錄，成為救傷收容或圈養繁殖個體中最老的穿山甲。

由於穿山甲食性特殊，早年可供參考的相關文獻資料不多，多數照養單位又無法及時供應足夠的螞蟻，因此說起穿山甲，曾照顧過牠們的保育員，都有許多難忘的記憶。

動物園在1997年之前也曾有過繁殖穿山甲的紀錄，但研判卻是民眾贈入時早已懷胎。「穿胖」則是第一隻爸媽在動物園內配對繁殖出的穿山甲。早年對穿山甲的了解不多，照養相當不容易，因此年年只要「穿胖」多一歲，區長就會請吃飯。為了幫穿山甲加菜，保育員對園區內蟻窩位置瞭如指掌，經常忍著被兵蟻攻擊的痛楚，也要想辦法取得「現流」的蟻窩。

1990年代走私野生動物嚴重，時任台灣區長的趙明杰，為接手上百隻查緝沒入的穿山甲，還租遊覽車運送，數量之多，相當驚人。但穿山甲很不好養，尤其是走私個體，在運送途中因「先天不良後天失調」多數奄奄一息，盡力搶救也回天乏術。經過這些年的保育宣導，2000年後動物園接獲的都是救傷的案子。

穿山甲白天睡覺夜晚活動覓，沒有牙齒，用舌頭舔食螞蟻和白蟻，是相當特別的動物，但是牠們的野外族群，除了受到棲地破壞衝擊，還面對人類因為藥用、食補、美容、通乳、幸運等理由而非法捕捉與走私的壓力。

動物園為了保育穿山甲，多年來不斷研究、調整食譜，從早期吃粥，配方包括糙米、吐司、熟地瓜等，調整添加蜂蛹、蠶蛹等，更富含幾丁質；設計更適合用長舌舔食的穿山甲使用的食盆；最重要的是配合穿山甲的習性，在黃昏穿山甲開始活動的時間餵食，避免食物放置過久腐壞影響腸胃，逐漸建立穿山甲的資料，希望對穿山甲的域外保育有更進一步的貢獻。

說起台灣穿山甲的「第一家庭」，就要從第一隻在動物園內出生的「穿胖」說起，穿山甲體重通常約4至5公斤，「穿胖」卻曾經達到8至9公斤，保育員都叫牠「阿肥」，現在已經晉升阿公級。牠的女兒「芎梧」則是第一隻人工哺育帶大的穿山甲，今年已經5歲。

台北動物園是目前全世界唯一持續繁殖穿山甲，且撫育爲成獸並繁殖後代的動物園，但復育的速度遠比不上野外滅絕的速度。台灣穿山甲的保育工作刻不容緩，需要大家一起參與保護。

1997年12月11日在台灣動物區誕生的「穿胖」。記者魏莨伊／攝影
1997年12月11日在台灣動物區誕生的「穿胖」。記者魏莨伊／攝影
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1997年12月11日在台灣動物區誕生的「穿胖」。記者魏莨伊／攝影
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1997年12月11日在台灣動物區誕生的「穿胖」。記者魏莨伊／攝影
1997年12月11日在台灣動物區誕生的「穿胖」。記者魏莨伊／攝影
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動物園走私食譜

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